Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter se enfrentaram na noite do último sábado na Arena do Grêmio. A partida que não teve muito brilho, terminou empatada em 1 x 1. O Grêmio marcou no começo do segundo tempo através de Pepê. O Inter empatou pouco antes dos 30min com gol de pênalti cobrado por Thiago Galhardo. O Grenal, que fez parte da 13ª rodada, ficou marcado pela expulsão de Musto, do Inter e Bruno Cortez, do Grêmio. Com este empate o Grêmio completou 11 clássicos sem derrota em grenais.

As duas equipes voltaram a campo pelo Brasileirão no meio da semana com a realização da 14ª rodada. O Grêmio jogou na quarta-feira, em Porto Alegre com o Coritiba. A vitória foi do Grêmio por 2 x 1 com gols de Luiz Fernando e David Braz. O Inter entrou em campo na noite desta quinta-feira contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

Neste final de semana, o Inter joga em Porto Alegre com o Atlhético Paranaense. A partida acontece domingo às 20h30min. O Grêmio joga em São Paulo com o Santos. A partida está marcada domingo, às 16h. No meio da próxima semana, o Grêmio recebe o Botafogo em Porto Alegre e o Inter joga com o Sport Recife, também em Porto Alegre.

Copa Libertadores

A Copa Libertadores retorna no dia 22 de outubro para a dupla grenal com a disputa da 6ª e última rodada da fase de classificação. O Grêmio joga em Porto Alegre, às 21h30min com o América de Cali e o Inter joga no mesmo horário no Chile com a Universidad Católica. O Grêmio é líder da chave com 10 pontos e o Inter é vice líder com 8 pontos. O América de Cali tem 5 pontos e o Universidad Católica, que não tem mais chances para se classificar está com 4 pontos.

Copa do Brasil

Está marcado para a noite do dia 28 de outubro a retomada da Copa do Brasil com os jogos da fase de oitavas de final. A partir desta fase entram na competição as equipes do Grêmio e do Inter. Os jogos foram definidos por sorteio. O Grêmio terá como adversário o Juventude de Caxias do Sul. A primeira partida será dia 28, em Porto Alegre e a partida da volta dia 4 de novembro em Caxias do Sul. O Inter terá como adversário nesta fase o Atlético Goianense. A primeira partida, dia 28, acontece em Goiania e a partida da volta dia 4 de novembro, em Porto Alegre.

Por Alan Dick