Geral

As instalações da Girando Sol vão receber um brilho especial neste Natal. A empresa está investindo num projeto de decoração natalina, o qual vai iluminar parte da estrutura externa, telhado e o pátio do prédio, localizado na Rua Arthur José Schroeder, no Bairro São Caetano em Arroio do Meio. Com visibilidade facilitada, o objetivo é que a atração possa tanto ser apreciada pelos colaboradores, como pela comunidade em geral. A decoração será composta por aproximadamente 70 mil luzes e promete encantar a todos.

A novidade está na fase de construção das peças que vão compor o cenário, atividade essa a cargo do lajeadense Edemar Immich, já conhecido pelo trabalho realizado em sua propriedade e apreciado por milhares de visitantes. Segundo Amanda Borscheid, responsável pelo projeto, a decoração natalina é uma forma de passar uma mensagem às pessoas. Ela explica que em função da pandemia e dos protocolos de saúde, a empresa não realizará a tradicional festa de fim de ano com as famílias, sendo a iniciativa uma forma de valorizar o Natal e prestigiar especialmente os colaboradores. “Com essa ação vamos trazer o espírito natalino, oportunizando a todos que possam sentir a energia positiva renascer, com a esperança de que 2021 será melhor”.

Por Alan Dick