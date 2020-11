Geral

A Emater/RS-Ascar de Arroio do Meio desenvolve uma série de atividades alusivas à Semana da Alimentação com o público beneficiário do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, contando com apoio do Cras e da Secretaria Municipal de Agricultura.

Num primeiro momento, no dia 15, realizou uma conversa enfatizando a importância da utilização de alimentos frescos e in natura, dando destaque para os benefícios nutricionais e a promoção da saúde através de uma alimentação colorida. Na segunda atividade, realizada no dia 22, foi apresentada a receita de uma torta salgada de legumes utilizando cenoura, folhosas, tomate e condimentos. E, ontem, ocorreu uma degustação e apresentação da receita de pão de batata-doce, uma alternativa para reduzir o uso do açúcar e farinhas brancas.

Para a próxima quinta-feira, dia 5, está prevista a apreciação do bolo de aipim, que pode ser utilizado por pessoas que possuem a intolerância ao glúten. A finalidade destas atividades é a conscientização quanto ao melhor aproveitamento dos alimentos recebidos na cesta de doação bem como a variação no preparo, contribuindo com o aumento do valor nutricional das refeições.

Os alimentos doados por meio do PAA são adquiridos de agricultores familiares do município. Aipim, batata-doce, alface, cenoura, beterraba, couve, espinafre, citros e ovos são alguns exemplos dos alimentos que compõem a cesta doada pelo Cras.

O dia mundial da alimentação foi instituído pela FAO e é comemorado em 16 de outubro em vários países. Desde sua primeira comemoração, aborda temas diferentes a cada ano no intuito de conscientizar pessoas e viabilizar o acesso de todos à alimentação saudável. Este ano a semana da alimentação RS teve como tema: “Segurança alimentar e nutricional: estratégias e ações integradas em tempos de pandemia”.

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o atendimento de outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Lei 11.346/2006, Art. 3º).

A atuação da extensão rural no desenvolvimento desse trabalho está alicerçada em quatro eixos: acesso aos alimentos, educação alimentar, cidadania alimentar e qualidade dos alimentos. Dentre as estratégias de atuação, estão a produção de alimentos de forma sustentável, a valorização e o fortalecimento dos hábitos alimentares saudáveis e da cultura alimentar, o incentivo ao acesso aos mercados institucionais, o estímulo ao aproveitamento integral dos alimentos para autoconsumo e melhoria no processo artesanal e agroindustrial e a participação na construção de políticas públicas.

Por Alan Dick