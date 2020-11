Eleições 2020

O aplicativo e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, permite acesso rápido e fácil às informações do eleitor. No dia da votação é um aliado do eleitor, especialmente para quem já fez o recadastramento biométrico, pois dispensa a apresentação do título em papel ou documento com foto. Também poderá ser utilizado para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral justificar a ausência na votação.

No aplicativo ainda podem ser consultados outros dados, a exemplo do local de votação, com o endereço, e certidão de quitação eleitoral. Além disso, permite a emissão de guias de multas decorrentes da ausência às urnas e aos trabalhos eleitorais.

O e-Título está disponível para ser baixado na App Store e na Play Store. Depois de baixado o eleitor terá de inserir seus dados, como nome, data de nascimento, número do título ou do CPF, nomes do pai e da mãe, além de criar uma senha numérica de seis dígitos. É importante que o eleitor fique atento ao preenchimento correto dos dados, já que eles precisam estar exatamente iguais aos que estão no Cadastro Eleitoral. Caso contrário, o sistema não valida e não liberará o e-Título.

