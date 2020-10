Esportes

Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter participaram da disputa de vários jogos desde a semana passada. O Grêmio, valendo pela 14ª rodada ganhou na quarta-feira do Coritiba por 2 x 1, jogando em Porto Alegre. Pela mesma rodada o Inter ganhou na quinta-feira por 2 x 0 do Bragantino, jogando em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

No último domingo valendo pela 15ª rodada, o Inter jogou em Porto Alegre, onde somou mais três pontos ao venceu por 2 x 1 do Atlhético Paranaense com gols de Thiago Galhardo e Abel Fernández. Nesta rodada o Grêmio jogou em Santos/São Paulo, onde perdeu por 2 x 1 para o Santos. O gol gremista foi marcado por Diego Souza.

Vitórias no meio da semana – Na quarta-feira desta semana pela 16ª rodada, o Grêmio jogou em Porto Alegre com o Botafogo. Com a volta de um bom futebol, o Grêmio ganhou a partida por 3 x 1 com dois gols de Pepê e um de Diego Souza. O Inter viveu uma noite iluminada. Jogando em Recife, venceu pelo placar de 5 x 3 do Sport Recife. Os gols do Inter foram marcados por Patrick (2), Moledo, Yuri Alberto e um gol contra.



Próxima rodada – No próximo final de semana será disputada a 17ª rodada. O Grêmio enfrenta o São Paulo. A partida acontece sábado, dia 17, às 21 horas, em São Paulo. O Inter joga domingo, dia 18, às 18h15min, em Porto Alegre com o Vasco da Gama.

Por Alan Dick