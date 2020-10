O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Neste sábado, dia 24, o CTG Querência do Arroio do Meio realiza uma atividade presencial voltada para as mulheres. A recepção está marcada para as 14h30min, sendo que todas as participantes devem estar de máscara e serão seguidos todos os protocolos de cuidado.

Haverá roda de conversa com os temas “a mulher gaúcha e artesã em tempos contemporâneos” e “a importância da prevenção do câncer feminino”. A mediadora será a coordenadora cultural, Iranice Salete Theves Heisser e a promoção é do Departamento Cultural, Artístico e Prendado (gestão 2019-2021).

As interessadas em participar podem confirmar presença pelo (51) 98471-3120. As convidadas para a roda de conversa são:

Angela Hammes (artesã e proprietária da Prenda Bonita); Celi Ely Scherer (artesã e coordenadora do grupo de artesãs de Arroio do Meio); Haicha Jardin Mariano (artesã); Luce Carmen Mayer (artesã e coordenadora da 24ª Região Tradicionalista); Marisa Bladt Reckziegel (artesã e proprietária da marca Tricotando); Vanderléia de Souza Salvini (artesã e proprietária do Arco-Íris Ateliê de Artesanato); Nicole Morás (jornalista) e Paula Lohmann (enfermeira e professora universitária).

Querência Virtual

Recentemente o CTG Querência do Arroio do Meio teve o projeto Querência Virtual contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC). O valor contemplado é de R$ 64 mil. A proposta tem o objetivo de manter as atividades culturais das invernadas artísticas da entidade. “Ela foi aprovada, depois anexo o parecer da relatoria, que foi muito bonito e, logo conseguimos a entidade parceira para financiá-la, que é a Vale Log”, explica a coordenadora artística, Claudete Rempel.

O projeto tem como objetivos específicos: incentivar a manutenção das invernadas artísticas; fomentar a economia da cultura em tempos de fragilidade econômica; possibilitar que os grupos artísticos do CTG se envolvam em atividades culturais salutares para o resguardo de sua saúde mental; proporcionar a produção de material didático necessário para os ensaios virtuais; possuir recursos financeiros necessários para o pagamento dos profissionais diretamente ligados às invernadas; colaborar com o prosseguimento das atividades responsáveis pela difusão e fortificação das raízes culturais e oferecer indumentária adequada para a participação em eventos oficiais do MTG.

“Nosso cronograma inicia dia 29 de novembro, com uma reunião com o grupo juvenil, que terá a maior parte das atividades. Eles ensaiarão (de forma virtual e depois presencial) duas novas danças e iremos confeccionar indumentária nova para todos, prendas e peões, uma vez que a indumentária que eles estão utilizando é de 2012. Nossa entidade sempre fornece a indumentária a seus dançarinos, ano passado foi para a Mirim, ano retrasado para a Veterana, em 2017 para a Dente de Leite e esse ano chegou a vez da juvenil”, explica a coordenadora.

Dentro do projeto, além desse compromisso da Invernada Juvenil, com as crianças menores serão desenvolvidas oficinas de lendas rio-grandenses, brincadeiras e trabalhada a história e conhecimento do hino rio-grandense. “Um vídeo com essas atividades está previsto para ser lançado dia 6 de dezembro, por ocasião do aniversário do CTG. Os vídeos da juvenil, com as danças, está programado para março e abril, quando a indumentária ficará pronta. Também faremos gravação de músicas, sob encargo da Escola de Música Josélia Jantsch Ferla. Essas músicas são as que os grupos utilizarão para seus ensaios e apresentações virtuais”, completa.

Para finalizar o projeto, que tem duração de oito meses, o grupo veterano promoverá em abril um show de talentos com contação de causos, dança, canto, declamações e muito mais.

Por Alan Dick