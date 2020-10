Geral

A votação da Consulta Popular 2020 será realizada totalmente de forma virtual neste ano. Entre 26 de outubro e 3 de novembro, os eleitores gaúchos poderão escolher quais os projetos prioritários para o recebimento de recursos estaduais. O voto poderá ser feito no site www.consultapopular.rs.gov.br ou por SMS.

O processo vai encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo. A votação, que tradicionalmente ocorria em setembro, teve nova data em razão da pandemia de coronavírus.

Vale do Taquari- O Corede Vale do Taquari, terá à disposição R$ 628.571,43. A metade, R$314.285,71, em 2021 e R$314.285,71 em 2022, de acordo com a receita estadual.

A cédula de votação terá quatro projetos, e dois serão aprovados. O eleitor vota em apenas uma proposta. Cada um dos projetos aprovados receberá R$ 314.285,71. Para ter acesso aos recursos vinculados, os municípios deverão atingir, no mínimo, 2% de votos.

O Corede que atingir o maior número de votos terá prioridade na entrega dos projetos da segunda parcela de R$10 milhões, em 2022.

Projetos do corede vale do taquari

O eleitor deve votar em apenas um

• Proposta 1: Estruturação do turismo rural no Vale do Taquari, a partir das agroindústrias familiares. Executores: Amturvales e Faterco. Apoiadores: Emater e Uergs;

• Proposta 2: Incentivo a produção orgânica no Vale do Taquari, através da qualificação de produtores. Executor: Faterco;

• Proposta 3: Potencialização do Siout (Sistema Integrado de Outorga de Água), através do apoio para as Sociedades de água do Vale do Taquari. Executor: Consórcio Intermunicipal do Vale do Taquari – Consisa;

• Proposta 4: Sistema de Alerta de Enchentes no Vale do Taquari, com a confecção de aplicativo para acompanhamento dos níveis dos rios e qualificação de pessoal. Executor: Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari – Tecnovates.

Por Alan Dick