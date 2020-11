Geral

Movimento democrático de participação da população na definição de parte do orçamento do Governo do Estado, a Consulta Popular 2020 vai votar os projetos de forma on-line no até 3 de novembro. A novidade em relação às edições passadas é a realização da votação em período maior de tempo, tendo sido iniciada na segunda-feira.

Diferentemente das edições anteriores, nas quais foram disponibilizados espaços de acesso público conectados à internet durante a votação para estimular a participação dos eleitores, neste ano esse tipo de estratégia não pode acontecer em razão das medidas de biossegurança provocadas pela pandemia da covid-19.

A cédula de votação do Vale

Os recursos são destinados às regiões delimitadas pelos Coredes para investimentos em áreas importantes para as dinâmicas daquele espaço. Na região o processo é coordenado pelo Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat). O vale vai poder votar em quatro diferentes projetos, elegendo dois deles que vão receber o valor de R$ 314.285,71, um em 2021 e outro em 2022.

• Projeto 1 – Estruturação do turismo rural no Vale do Taquari, a partir das agroindústrias familiares.

• Projeto 2 – Incentivo à produção orgânica no Vale do Taquari, por meio da qualificação de produtores.

• Projeto 3 – Potencialização do (Sistema Integrado de Outorga de Água (Siout), por meio do apoio para as Sociedades de Água do Vale do Taquari.

• Projeto 4 – Sistema de Alerta de Enchentes no Vale do Taquari, com a confecção de aplicativo para acompanhamento dos níveis dos rios e qualificação de pessoal.

Como participar

Todos os eleitores dos 36 municípios do Vale do Taquari podem votar, conforme seu domicílio eleitoral.

Em 2020 são duas as formas de votação:

1ª: Pelo site www.consultapopular.rs.gov.br, com votação até às 23h59min do dia 3 de novembro;

2ª: Votação por SMS (gratuito): por meio do envio de um SMS para 29634 com a sequência RSVOTO#títulodeeleitor#nº do programa. A votação nesta modalidade ocorre até às 23h59min do dia 3 de novembro.

Por Alan Dick