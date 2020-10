Cultura

Desde a terça-feira, dia 6, está aberta na internet a votação popular para os cantores classificados no Festival enCantar. Arroio do Meio está representado por dois talentos: Betânia Delazeri, categoria Adulto, cantando “Love of my life” e Laura Froner, categoria Kids, cantando “Hallelujah”.

Ao todo serão quatro etapas de votação, sendo que a primeira encerra no dia 12 deste mês. A comunidade pode votar quantas vezes quiser e os ganhadores beneficiarão também entidades. Betânia beneficiará a Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai) e, Laura, a Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam).

O Festival enCantar é uma iniciativa que promove a visibilidade de músicos gaúchos e abre portas para que cantores e cantoras ampliem suas vozes no mercado do Rio Grande do Sul. A proposta foi idealizada pelo palestrante e empresário Otelio Drebes, criador de uma das maiores redes de varejo da região Sul do Brasil, a Lebes.

Dividido nas categorias adulto e kids, o festival valoriza os profissionais da música e fornece premiação em dinheiro, além de uma janela de divulgação que envolve redes sociais e uma transmissão ao vivo para os finalistas, com tudo custeado pela organização do evento. Os prêmios variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil. Em sua composição, também serão doados alimentos não perecíveis para entidades filantrópicas.

Por Alan Dick