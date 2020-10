O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Luiza Fest Casa de Festas e Eventos, de Arroio do Meio retomou as atividades no último fim de semana com muita diversão para as crianças. Com o tema Circo Luiza Fest, as festividades foram realizadas no sábado, domingo e na segunda-feira, feriado de 12 de outubro.

No sábado, 11, as crianças da Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam) tiveram dia especial com suas famílias e todos entraram na brincadeira. Ao todo, 16 crianças atendidas pela entidade foram recebidas nesta data, podendo desfrutar de um espaço colorido, seguro e cheio de opções de brinquedos, jogos, diversão e lanches temáticos. A Luiza Fest fica na rua Edite Schuh, Barra da Forqueta, 357, fones 99940-4420 e 98527-6131.

Por Alan Dick