O Alto Taquari - Cotidiano

Sempre há uma forma de ajudar a Associação de Protetores de Animais de Arroio do Meio (Apaam). A Ong cuida de aproximadamente 80 cães, entre resgatados da rua (abandonados) ou de situações de maus-tratos.

Atualmente as necessidades mais urgentes da Ong são de voluntariado e ração para alimentar os animais. Mas também é preciso auxílio com remédios, sachês e doações em dinheiro para pagar veterinário.

Para ajudar com qualquer quantia, a comunidade pode buscar o perfil “Apaam Ong Arroio do Meio” no Facebook. Basta escolher e clicar no link de uma das opções de carnê, que é dividido em 12 vezes ou clicar nos links onde há valor único. A Ong também está presente no Instagram (@apaamarroiodo).

Interessados em se voluntariar para ajudar na Ong podem entrar em contato pelos números: 99315-0434 (Sabrina) ou 99269-7403 (Solange).

Por Alan Dick