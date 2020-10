Geral

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio primando pelo seu princípio de ser uma entidade apartidária e que busca organizar, liderar, representar, amparar e defender os associados visando desenvolvimento da comunidade, recebeu a visita dos dois candidatos a prefeito. A entidade lojista realizou encontros presenciais com os candidatos Klaus Werner Schnack e Danilo José Bruxel para que o material elaborado de acordo com as demandas da entidade, elencadas pelos associados, seja recebido e discutido por todos. Os encontros foram com número reduzido de participantes, respeitando os protocolos de distanciamento controlado.

No dia 14 de outubro a entidade recebeu a visita do candidato à reeleição, o prefeito Klaus Werner Schnack, da coligação Arroio do Meio para Todos (MDB,PT,DEM,PTB/PSL) e, no dia 19, foi a vez da entidade receber a visita dos candidatos a prefeito Danilo José Bruxel e vice- Adriana Meneghini Lermen, da coligação Juntos Para Renovar (PP, PDT, Republicanos).

A ação objetivou apresentar aos candidatos as principais reivindicações dos associados, empresários do setor de comércio e serviço, a fim de firmar posicionamento do comércio local referente aos seus anseios. A presidente da CDL Leonisia Kunzler, junto a sua diretoria, recebeu os candidatos na sede da entidade. Além de ouvir as propostas de cada candidato, entregou um ofício para ambos contendo as principais reivindicações dos associados. A presidente agradeceu a presença dos candidatos, que viram de perto a importância da entidade para a comunidade e falou dos desafios impostos pela pandemia ao setor, que teve vendas reduzidas, inclusive em datas comemorativas importantes, forçando a reinvenção do comércio.

Para Leonisia, é preciso unir forças no município para se conseguir seguir na busca da manutenção das empresas e dos empregos de pessoas que, direta ou indiretamente, dependem dos setores do comércio varejista e de serviços. “Um comércio e prestadores de serviços fortalecidos, gerará mais empregos, impostos para o município, proporcionando aos munícipes cada vez mais saúde, segurança e educação. Em todas as gestões sempre tivemos a parceria da prefeitura e esperamos continuar e ampliar essa parceria, e como diz o lema da nossa entidade: Juntos Somos Mais Fortes”.

Reivindicações dos associados CDL

• Solução definitiva para o comércio ambulante, uma vez que a entidade é cobrada das empresas associadas e não associadas, as quais não aprovam este comércio ilegal solicitando uma fiscalização eficaz;

• Criação de uma rubrica junto à pasta da Secretaria da Indústria e Comércio, ou a criação de uma lei, a qual contemple a entidade com um auxílio financeiro anualmente, para poder fazer um planejamento de quais ações serão possíveis executar em prol da classe lojista que abrange o comércio e prestadores de serviços;

• Redução na alíquota de impostos municipais nos meses de janeiro, fevereiro e março anualmente;

• Aumento do valor para a premiação da Nota Fiscal Gaúcha para tornar mais atrativa e obter maior participação por parte do consumidor ou a retomada da campanha de incentivo ao comércio com o atrativo maior de premiação;

Com as demandas acima apresentadas, a entidade pretende criar condições aos munícipes a fim de que não haja mais evasão para as cidades vizinhas, prestigiando o comércio, indústria, serviços, agronegócio, gastronomia e turismo local.

Por Alan Dick