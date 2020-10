Economia

O case “Leite Languiru Origem: inovação mundial criando novos mercados e agregando valor ao negócio” foi reconhecido pela Federasul no 8º Prêmio Vencedores do Agronegócio 2020. O troféu Três Porteiras premiou a cooperativa na categoria “Dentro da Porteira”, enaltecendo a área de produção e geração de valor da propriedade rural. A entrega da premiação ocorreu em cerimônia na sede da entidade estadual, em Porto Alegre, no dia 30 de setembro.

O concurso homenageia projetos relacionados ao agribusiness do Rio Grande do Sul, considerando critérios como inovação, estratégia e resultados, nas categorias Antes da Porteira, Dentro da Porteira, Depois da Porteira, Sustentabilidade e Elas no Agro.

O presidente Dirceu Bayer recebeu o troféu das mãos da presidente da Federasul, Simone Leite. “O prêmio agrega valor ao nosso produto. Agregar valor é o princípio básico da Languiru. Essa conquista atesta a qualidade ímpar do Leite Origem, é o reconhecimento à inovação na cadeia leiteira. Demonstramos toda essa qualidade e esmero com a rastreabilidade do produto”, disse Bayer, dedicando o troféu à “Família Languiru”.

Simone falou em resiliência para vencer a pandemia. “Todo o esforço na realização deste prêmio se justifica nos cases agraciados. Isso estimula nossas capacidades e coragem de seguir.”

Tri-campeã: A Languiru conquistou seu terceiro troféu no Vencedores do Agro. Em 2013, na primeira edição, foi agraciada com o case “Programa de readequação das atividades frente ao novo cenário do agronegócio”, na categoria Dentro da Porteira – Agroindústria. Em 2019 o case “Programa de Inclusão Social e Produtiva no Campo” foi reconhecido na categoria Depois da Porteira.

O case de 2020 valoriza um produto inovador, com reflexos no mercado e na cadeia produtiva. O Leite Origem atesta a procedência e os atributos de qualidade, com a rastreabilidade desde a origem da matéria-prima até o ponto de venda com a leitura do QR Code da embalagem.

Leite mais vendido no RS: A tecnologia de rastreabilidade aliada ao processo de acompanhamento da produção desde a origem, permitiu à Languiru aumentar sua participação no mercado no segmento de leite UHT. Pesquisa da Kantar, instituto referência em estudos de mercado com foco no ponto de venda, confirmou a Languiru como o leite UHT mais vendido no Rio Grande do Sul no 1º semestre de 2020.

Por Alan Dick