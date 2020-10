O Alto Taquari - Cotidiano

Solidariedade

A ação Criança Feliz, desenvolvida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, fez a alegria dos pequenos de comunidades carentes e entidades assistenciais de vários municípios do estado. Em Arroio do Meio, os brinquedos, jogos e livros, arrecadados junto à comunidade, foram entregues na segunda-feira, dia 12, em locais como a Rua Campos Sales, no bairro Navegantes e a Amam.

A viatura percorreu as ruas e, conforme encontravam as crianças, os policiais entregavam os presentes. Foram arrecadados aproximadamente 150 brinquedos.

Conforme a soldado Gonzales, da BM, que coordenou o trabalho no município, foi muito gratificante ver tantos rostos felizes. “O olhar de agradecimento de cada criança já fez valer a pena todo o esforço, principalmente quando falei para uma turma que nem todos os brinquedos eram novos e um menino me olhou e falou: – não importa tia, o importante é ter um brinquedo para eu brincar. Me emocionei muito mesmo neste momento”, declara.

O Criança Feliz foi desenvolvido em todos os municípios do estado que realizam o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Por Alan Dick