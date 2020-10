O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Começaram os votos populares para selecionar os artistas para a próxima fase do Festival enCantar, uma iniciativa do palestrante e empresário Otélio Drebes, que visa incentivar e dar voz aos músicos residentes no estado gaúcho. Nesta fase da competição, serão 30 cantores na categoria Kids e mais 30 nos adultos. Depois de receber mais de 650 mil votos na primeira fase da competição, agora os 30 mais votados já recebem R$ 300, cada um, e se aproximam da grande final. Arroio do Meio está representado no enCantar por duas cantoras talentosas: Betânia Delazeri, categoria Adulto, cantando “Love of my life” e Laura Froner, categoria Kids, cantando “Hallelujah”. Ao todo serão quatro etapas de votação.

O voto é popular e realizado pela internet até o dia 24 de outubro. Os selecionados estarão mais próximos da grande final da competição, a ser realizada em uma live especial, com uma produção de alto nível, onde cada participante poderá ser premiado com valores que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil. O idealizador enfatiza: “A alegria deve ser evidenciada em todos os momentos da nossa vida. A música faz parte do nosso dia a dia, e com música a gente aprende a sonhar”.

O Festival

O Festival enCantar é uma iniciativa que promove a visibilidade de músicos gaúchos e abre portas para que cantores e cantoras ampliem suas vozes no mercado do Rio Grande do Sul. A proposta foi idealizada pelo palestrante e empresário Otelio Drebes, criador de uma das maiores redes de varejo da região Sul do Brasil. Dividido em duas categorias, adulto e kids, o Festival valoriza os profissionais da música e fornece premiação em dinheiro, além de uma janela de divulgação que envolve redes sociais e uma transmissão ao vivo para os finalistas, com tudo custeado pela organização do evento. Em sua composição, também serão doados alimentos para entidades filantrópicas. A comunidade pode votar quantas vezes quiser.

Mais informações do concurso no site: www.oteliodrebes.com.br/festivalencantar

Por Alan Dick