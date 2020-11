O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O último fim de semana ficou marcado por diversas filmagens que vão integrar clipes de algumas bandas e projetos artísticos da região. Uma delas, foi a Banda Werner & Cia, de Capitão, que aproveitou a paisagem natural da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Linha Alegre, onde instalou a estrutura de som e painéis de led, para gravação da música Saudade. A letra da composição é de Marco Vasconcelos e os arranjos de Daniel Werner, que é proprietário da banda.

As gravações foram feitas pelo Estúdio Santa Cruz no último sábado, 24, durante a tarde e anoitecer. A produção contou com drones e terá a participação do cantor César Moreno, o Morenão do Forró, ex-cantor da banda Os Federais.

Este é o primeiro clipe da banda, fundada em 2017, que tem três CDs gravados e sucessos como Pode Chamar o Samu e Traz Mais Cerveja Para Esse Povo, que estão na programação das rádios do segmento. Além de Daniel, que é tecladista e cantor, a banda conta com o guitarrista e cantor Gabriel Santtos, o sanfoneiro Renan Becker, ambos de Travesseiro, o mesário e técnico Darlei Leidens e o trombonista Jonas Seibel, ambos de Capitão, o trompetista Guilherme Hendges de Arroio do Meio e, conta ainda com a responsável pela divulgação, Marli Cristina Andrade.

A última apresentação da banda ocorreu em 14 de março no Campo Harmonia em Capitão. Devido à pandemia, pelos menos 20 shows tiveram de ser cancelados. O repertório da banda é bastante diverso e seus shows têm de quatro a cinco horas de duração, envolvendo vários gêneros musicais.

Por Alan Dick