Atingida e danificada pela cheia histórica do mês de julho, a Escola Comunitária de Educação Infantil (Ecei) Atalaia, do bairro Navegantes, Arroio do Meio, está sendo revitalizada. A obra de reforma total do prédio iniciou na semana passada e deve ser concluída no prazo máximo de três meses, sob execução da empresa Mais Soluções Serviços de Limpeza e Conservação de Ruas Eirelli, vencedora de processo licitatório. O investimento é de R$ 190.692,23, provenientes de recursos do Município. A obra contempla a troca de piso e assoalhos por pisos quentes, substituição de azulejos nas paredes, instalação de novas portas e janelas, pintura total e ajustes no pátio.

A Ecei Atalaia foi a primeira Escola de Educação Infantil de Arroio do Meio. Prestes a completar 40 anos de atividades, está há 26 anos instalada no mesmo prédio. Atualmente com 100 crianças da etapa creche – quatro meses a três anos – em atendimento, foi fortemente danificada com a cheia deste ano, com a água invadindo, aproximadamente, um metro de altura do prédio escolar. Desde então, a Administração Municipal auxiliou nos serviços emergenciais de limpeza, inventário, classificação, remoção e transporte do mobiliário.

A diretora Iolanda Bianchini Bruxel afirma que após o choque pelos estragos da enchente, imediatamente iniciou o acolhimento e as ações para a reestruturação da escola. “A Atalaia é um ponto de referência da comunidade. A gente sempre se preocupou em ter um espaço bonito, acolhedor e estimulante para atender as necessidades de toda comunidade escolar. Agora é momento de reestruturar e reorganizar nossa escola para viver esse novo normal”, finaliza.

Por Alan Dick