Meio Ambiente

A turma do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, Arroio do Meio, teve uma atividade específica para marcar a passagem do Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro. A tarefa consistia em fazer o plantio de uma muda e registrar o momento. O aluno Gustavo Schneider, de 11 anos, surpreendeu enviando um vídeo onde participou, com os pais, do plantio de 100 mudas de árvores. As espécies plantadas foram ingá-banana, araticum, guabiroba, guabijú e cedro.

Gustavo mora no Passo do Corvo e é filho de Cristiane e Carlos Schneider. Segundo o pai, o plantio integrou as medidas necessárias para a ampliação da criação de suínos na propriedade. Para o aluno, que diz que já tinha vivido a experiência de plantar anteriormente, participar da atividade com os pais foi divertido e educativo. “Gostei da experiência de plantar tantas árvores, foi muito legal. Elas são importantes no nosso planeta pois dão o oxigênio, são casas para os animais e até são sombra para nós. Também nos dão comida, com as frutas”, relata.

O aluno espera poder acompanhar o crescimento das mudas e que no futuro possa também usufruir de seus frutos e sombra. Ele pede que as pessoas cuidem mais da natureza e não espalhem mais lixo pelas ruas.

Para a professora e diretora, Karin Suélin Schnack, o aprendizado que o aluno teve com essa experiência é de grande valia para a sua formação, criando vínculo e respeito ao meio ambiente. “Gustavo, do 5° ano, surpreendeu com o retorno da atividade proposta de forma remota pelo componente curricular Ensino Religioso. Fiquei muito feliz com a atitude dele juntamente com sua família. São importantes o incentivo e a valorização destas belas atitudes. A natureza é um bem que precisa ser preservado e as nossas crianças necessitam cultivar essa cultura, de preservação e cuidado com o meio ambiente”, declarou.

Por Alan Dick