Difícil encontrar algum gaúcho que não tenha uma ligação cultural, uma lembrança da infância ou um carinho particular por algum produto da Neugebauer. A tradicional marca de chocolates, muito querida em todo o Rio Grande do Sul, completa, em setembro, 129 anos de existência. E desde a inauguração da primeira fábrica na Capital, em 1891, muitas coisas mudaram, porém, a tradição e a qualidade se mantiveram no DNA da empresa, que hoje se consolida cada vez mais no mercado.

Da chegada de Franz Neugebauer a Porto Alegre, no ano de 1887, até a inauguração da primeira fábrica de chocolates no Brasil, a Neugebauer Irmãos e Gerhardt – uma fusão entre os irmãos Franz e Max Neugebauer juntamente com Fritz Gerhardt –, iniciou a operação com a produção de deliciosos doces para depois importar da Europa a receita e os segredos do verdadeiro chocolate. Desde o princípio, a empresa primou pela qualidade de seus produtos. A fórmula singular do chocolate Neugebauer logo fez sucesso: cremoso, macio e que derrete na boca. Foram anos de prosperidade e crescimento da fábrica, linha de produtos e distribuição, tornando a marca referência em chocolates no estado do Rio Grande do Sul.

Atual planta de produção conta com tecnologia de ponta

No início de 2010, o Grupo Vonpar, então engarrafador da Coca-Cola para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, diversificou seus negócios comprando a Neugebauer. Criou-se, assim, a Vonpar Alimentos S/A, transformando-a numa divisão de alimentos que englobava as empresas Mu-Mu Alimentos (produtos lácteos e doces) e Wallerius (balas, chicles e pirulitos).

Em 2013, uma nova fábrica é inaugurada no município de Arroio do Meio (RS), unificando em uma mesma planta, a produção de chocolates, candies e doce de leite. Para a nova instalação, foram adquiridas as mais eficientes tecnologias de fabricação e embalagens do mercado mundial. Equipamentos da Suíça, Áustria, Alemanha e Itália garantem um padrão de qualidade internacional aos chocolates da marca. Além disso, a Neugebauer é certificada na norma FSSC 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. A empresa está presente hoje em todos os continentes e possui marcas consagradas como 1891, Amor Carioca, Bib’s, Refeição, Stikadinho, Mu-Mu e Neugebauer.

“A Neugebauer entende que possui um enorme potencial de crescimento. O foco é aumentar sua distribuição e chegar a todos os estados brasileiros por meio de seus clientes, que são parte fundamental no processo de levar os produtos ao consumidor final. A previsão de investimento no negócio é contínua, pois a empresa acredita muito em seus produtos, na força de suas marcas e na excelência de seu atendimento ao cliente”, afirma o presidente, Ricardo Vontobel.

Revitalizações nas identidades visuais das marcas

Como uma de suas prioridades, a Neugebauer projeta o aumento de distribuição e a busca de uma exposição de destaque de seus produtos nos pontos de vendas. Isso acontece mediante os lançamentos de novas embalagens e produtos, incremento e qualificação da estrutura comercial e investimentos em materiais nos PDV’s. Além disso, a empresa promoveu a renovação de tradicionais marcas como Bib’s, Stikadinho e Amor Carioca que, recentemente, passaram por mudanças em suas embalagens e foram cuidadosamente planejadas para terem maior destaque nas gôndolas, atrair a atenção dos consumidores e estimular o desejo de compra.

Empresa se reinventa para conquistar o seu consumidor

Uma das estratégias da Neugebauer é o total compromisso com a qualidade em seus produtos, processos e serviços. No Rio Grande do Sul, a empresa disputa a liderança de mercado em diversos segmentos de chocolate, o que indica a preferência pelas marcas do seu portfólio. E da mesma forma que a companhia conquista o povo gaúcho, quer surpreender os consumidores de outras regiões do Brasil com a excelência em produtos.

“Investimos na revitalização de nossas marcas, lançamos novos produtos, desenvolvemos embalagens modernas e mais atrativas, promovemos melhorias nas formulações de produtos e ampliamos nossa estrutura logística e comercial. Queremos oferecer chocolates de excelente qualidade a preços competitivos para continuar a trajetória de sucesso da empresa. Na Neugebauer, nossa história é totalmente ligada ao chocolate, e estamos trabalhando para ser cada vez mais relevantes para o consumidor brasileiro”, diz Vontobel.

No Rio Grande do Sul, estado que representa aproximadamente 11% do mercado nacional de chocolates, segundo dados da Nielsen, a Neugebauer é a 3ª marca mais consumida, com uma participação entre 15 e 20%, sendo que nos segmentos de barras familiares e de confeitos disputa a liderança na preferência dos consumidores. Já as exportações representam entre 10 e 15% do volume total da Neugebauer, mas a venda ao exterior é concentrada em candies (pirulitos, balas, chicles). Considerando apenas a categoria de chocolates, esse percentual varia entre 2 e 3%.

“No Brasil, ainda há grande potencial de crescimento, e uma de nossas prioridades é o aumento da distribuição de nossas marcas nos estados do Sudeste, além de Paraná, Santa Catarina e principais clientes no Nordeste”, finaliza Ricardo Vontobel.

Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates Amendoins e Balas (ABICAB), em 2019, a indústria de chocolates apresentou queda de produção na ordem de -1,6% (em relação a 2018). Nesse mesmo período, a Neugebauer registrou crescimento de dois dígitos em seu volume, aumentando sua participação na indústria e fechando 2019 como responsável por 2,6% da produção total de chocolates no Brasil.

SOBRE A NEUGEBAUER

Por Alan Dick