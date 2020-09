Geral

Reinvestir os recursos que administra localmente, incentivando o desenvolvimento das comunidades e da região onde está presente, faz parte da forma de atuação do Sicredi Região dos Vales, assim como incentivar e viabilizar os investimentos nas atividades econômicas dos associados, fomentando o desenvolvimento da região, das empresas e das pessoas daqui, gerando oportunidades e crescimento a todos.

Através do crédito, uma das mais importantes ferramentas de desenvolvimento econômico e social, o Sicredi Região dos Vales atendeu 910 empresas nos 18 municípios da sua área de atuação, com um montante de R$ 43 milhões liberados por meio da linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinado ao desenvolvimento e o fortalecimento dos negócios.

Os créditos obtidos via Pronampe pelos associados do Sicredi, foram utilizados principalmente para capital de giro e investimentos. Isso permitiu, por exemplo, a aquisição de máquinas e equipamentos, a realização de reformas e pagamentos de despesas operacionais, como salário dos funcionários, contas de água, luz e aluguel, compra de matérias primas e mercadorias, entre outras finalidades. O prazo máximo de pagamento das operações contratadas no âmbito do programa é de 36 meses e a carência é de até oito meses, a uma taxa de Selic mais 1,25% ao ano.

O Diretor Executivo da Cooperativa, Roberto Scorsatto, avalia a concessão destes recursos como muito importante e significativo para a economia local. “Estar ao lado das empresas da nossa região, incentivando o desenvolvimento das suas atividades, é nosso compromisso como instituição financeira cooperativa. O intuito do Sicredi foi atender o maior número de empresas possível. Independente do momento econômico, os associados do Sicredi Região dos Vales sabem que podem contar conosco para viabilizar seus projetos”, destaca Scorsatto.

Em Arroio do Meio, foram investidos R$ 8,7 milhões. Conforme os gerentes das agências locais, Jair de Almeida e Fábio Majolo, esta ação foi primordial e reforça a forma de atuação do Sicredi. “Os valores liberados para 277 empresas do município possibilitaram a manutenção e a criação de empregos, novas oportunidades, gerando mais renda e movimentando a economia local”, destacam.

Por Alan Dick