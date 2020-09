Geral

As sementes não solicitadas do exterior são diversas e têm origem em diferentes países asiáticos. O relato oficial é de, pelo menos, seis ocorrências no Estado. Na semana passada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) efetuou três coletas nos municípios de Carazinho, Campinas do Sul e Rio Grande. Outras duas foram recebidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e uma terceira foi entregue em uma inspetoria da Secretaria. O material será enviado para o laboratório oficial do Ministério, em Goiás.

A Secretaria fez alerta sobre o assunto e avisa a população que, caso receba pacotes de sementes não encomendados, entregue o material à inspetoria de defesa agropecuária ou escritório de defesa agropecuária mais próximo do seu município. O pacote não deve ser aberto ou descartado no lixo, nem o material ou as sementes devem ser cultivados ou descartados no solo sob nenhuma hipótese, a fim de evitar que estas sementes atinjam o meio ambiente e áreas agrícolas do Estado.

Por Alan Dick