Representantes dos órgãos de segurança de Arroio do Meio, Consepro, Comitê Gestor Integrado de Segurança Pública, Administração Municipal e empresas locais estiveram reunidos no dia 10, quando a Brigada Militar e a Polícia Civil apresentaram o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública – PISEG/RS.

Inédito no Brasil, o programa gaúcho, instituído pela Lei Complementar nº 15.224/2018, tem por objetivo o aporte de valores com destino ao aparelhamento da segurança pública através de recursos correspondentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a recolher. Permite a contribuintes destinar até 5% do saldo devedor em ICMS para aplicação em ações de combate à criminalidade.

Para o Capitão Ricardo Machado da Silva, o PISEG/RS é uma importante oportunidade para a segurança do município. “É um recurso que iria para os cofres do Governo Estadual e que, agora, por meio dessa lei, pode ficar em Arroio do Meio”, explica. “Estamos com boas expectativas e esperamos que as empresas locais busquem informações detalhadas e decidam destinar essa parte do imposto devido para que se materialize em instrumentos de trabalho, como armas, coletes e viaturas”, afirma. “Com melhores equipamentos, com certeza poderemos prestar um serviço de maior qualidade para toda a comunidade”, ressalta o Capitão da BM.

