O Nature Complex, localizado na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, abre as portas nos dias 10, 11 e 12 de outubro. O empreendimento, inédito na região, tem como idealizador, Tetê Kerbes, que realiza o sonho de voltar a investir na terra natal. “Desde que a festa Black-out saiu de Arroio do Meio, queria criar algo aqui e, há uns oito anos, quando prestigiei meu primeiro evento food truck, decidi criar o conceito aqui na região”, diz. A oportunidade surgiu durante a pandemia, quando as pessoas passaram a buscar locais junto à natureza e ao ar livre.

O espaço Nature Complex é um local de entretenimento e lazer que irá reunir toda a família, desde avós, pais e filhos e, inclusive, os pets, que são bem-vindos ao local. Brinquedos, quadra de volêi de praia, beach tênis e futevôlei são alguns dos espaços para o público infantil. Os pets também terão um local de descanso.

A entrada será gratuita e o público poderá desfrutar em um único local os melhores Foods da região e para todos os gostos, desde pizzas até fondue de frutas, lanches, doces, café e muito mais. Na tenda terá boteco de cerveja artesanal e serão instaladas mesas para mais pessoas, ideal para reunir famílias e amigos, ou ainda para conhecer novas pessoas, estimulando a troca de experiências. O horário de atendimento é das 16h às 23h aos sábados e domingos.

Comparado a outros food parks, o Nature Complex, tem o plus do espaço no meio do mato, que é integrado à estrutura do complexo. No cenário encantador, em meio ao bosque, os cipós se enrolam nos troncos das árvores mais antigas, a maioria inclinada pela força do vento há muitos anos. São variedades de todos os tamanhos e espécies, que compõem o cenário encantador, silencioso e de clima agradável, ideal para os dias mais quentes que estão por vir. Durante o dia, as copas das árvores deixam passar somente résteas de luz e durante a noite, o local recebe iluminação especial inspirada na Praia da Ferrugem, em Santa Catarina.

O projeto está sendo criado em conceito rústico e integrado com natureza através da utilização de materiais de demolição tanto em parte da construção, como nos decks, pergolados, bancos, mesas e lustres. Palets viraram bancos, recursos naturais como cipós, fazem demarcação do espaço e árvores caídas são utilizadas como banco e arco para criar um palco de cerimônias para casamento.

Por Alan Dick