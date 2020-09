Educação

Amparado nos protocolos de segurança que incluem turnos reduzidos para higienização de espaços e transporte escolar, redução da capacidade de atendimento em forma de escalonamento de alunos, respeitando distanciamento, higienização das mãos, uso de máscara e reorganização de entrada e saída nas escolas, Arroio do Meio avalia um retorno gradual das atividades escolares presenciais a partir de 28 de outubro – para Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – e 12 de novembro – para Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

O assunto foi debatido em reunião realizada na terça-feira, 8, na Secretaria de Educação e Cultura, com representantes das equipes diretivas das 13 escolas municipais de Ensino Fundamental, oito escolas comunitárias de Educação Infantil, Escola Estadual Guararapes, Colégio Bom Jesus São Miguel, equipe da Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Professores Municipais de Arroio do Meio (Sipram), profissionais da saúde e Administração Municipal.

As aulas presenciais estão suspensas desde 19 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Desde então, as escolas da rede municipal vêm ofertando atividades pedagógicas não presenciais de forma virtual e impressa, bem como seguindo os protocolos de segurança sugeridos pelo Estado. Na última semana, o Governo do Estado liberou o retorno das atividades escolares presenciais, a critério de cada município, conforme cronograma de datas apresentado no Decreto 55.465, de 5 de setembro.

Durante o encontro, as diretoras relataram suas dúvidas e dificuldades para um possível retorno, mas foram unânimes de que o período permite organização e planejamento para o “novo normal”. Os profissionais de saúde explanaram a atual situação da covid-19 no município e os possíveis reflexos de um retorno dos alunos às escolas. “Até o momento, está tudo funcionando como deve ser. O número de casos segue aumentando, o que é normal diante do cenário de pandemia, porém, temos poucas situações de gravidade e o sistema de saúde atendendo a demanda sem colapso”, afirma o médico Dougllas S. Bertolo. “Com o retorno, a tendência é aumentar o número de casos, não necessariamente com gravidade. Consequentemente isso afetará a economia, pois teremos famílias isoladas em virtude de sintomas gripais das crianças. São situações inevitáveis e passíveis de avaliação”, complementa.

O grupo se reunirá novamente mais próximo das datas sugeridas, para avaliar o cenário do momento e as atualizações de protocolos do Governo do Estado e analisar a viabilidade do retorno presencial ou a continuidade das atividades pedagógicas em casa para a conclusão do ano letivo.

Os municípios de Pouso Novo, Marques de Souza e Capitão prospectam um retorno também para o mês de outubro. Em Travesseiro, ainda não há previsão, mas várias questões já estão sendo organizadas para a retomada.

Entenda como funcionará o possível retorno das atividades escolares presenciais, conforme Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº 01/2020 e Decreto Nº 55.465, de 05 setembro 2020

PROJEÇÕES DE DATAS REDE MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO:

• 28 de outubro – Ensino Médio e Anos Finais do Ensino Fundamental;

• 12 de novembro – Anos Iniciais e Educação Infantil;

“NOVO NORMAL”:

• Atendimento de 50% da capacidade de alunos por sala de aula, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório de 1,5 metro entre pessoas com máscara de proteção facial e higienização constante das mãos com álcool gel;

• Organização das salas de aula, de forma que os alunos se acomodem individualmente em carteiras;

• Não será permitido o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, como pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre outros;

• Turnos reduzidos de atendimento para adequada higienização de espaços e transporte escolar;

• Reorganização do fluxo de entrada e saída da escola, em diferentes horários, evitando aglomeração de pessoas;

• Famílias podem optar pelo retorno dos filhos às atividades presenciais, sendo que o mesmo não é obrigatório, podendo seguir com as atividades pedagógicas em casa.

Por Alan Dick