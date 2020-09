Saúde

Você sabia que grande parte dos distúrbios manifestados na saúde dos animais não surgem apenas de disfunções orgânicas, e podem ser reflexos de desequilíbrios emocionais?

Os animais também possuem emoções e estudos comprovam a existência de emoções básicas como raiva, alegria, medo, tristeza e repulsa – as quais em desequilíbrio podem somatizar e gerar doenças no organismo, como cardiopatias, insuficiências renais, problemas de pele, etc. Ou ainda manifestarem-se através de distúrbios comportamentais, como depressão, automutilação, lambedura, agitação, dentre outros.

Distúrbios emocionais em animais podem surgir também de um fenômeno que chamamos “espelhamento emocional”, onde o animal reflete as emoções humanas em desarmonia que se manifestam em seu ambiente familiar.

Não é nada incomum observarmos casos em que o animal manifesta distúrbios de ansiedade, agressividade, tristeza, depressão, ou até mesmo uma doença já manifestada no corpo físico e levá-lo também ao adoecimento, ou até ao óbito.

A Bioideal, com sede em São Caetano, Arroio do Meio, desenvolveu a linha de Florais Digno, formulada com essências Florais de Bach (Dr Edward Bach médico inglês bacteriologista e homeopata). Baseada na experiência da médica veterinária e terapeuta Floral – Pétuli Consentini – que atua há mais de 18 anos como terapeuta de animais. Cada Floral Digno foi elaborado para auxiliar no trato de cada tipo de distúrbio emocional, e sua embalagem acompanha a indicação, posologia e dicas para o sucesso do tratamento.

O tratamento com os florais deve ser administrado para casos de distúrbios emocionais e, sempre que houver sintomas físicos, deve ser procurado um médico veterinário. O uso dos florais pode ser feito em conjunto, auxiliando no conforto e recuperação.

TRISTEZA, SOLIDÃO (ANSIEDADE DA SEPARAÇÃO)

Esta fórmula foi especialmente desenvolvida para animais que sofrem muito quando separados dos seus tutores, ou aqueles que ficam muito tristes sozinhos, muitas vezes mal se alimentando.

DESÂNIMO, PREGUIÇA E FALTA DE VITALIDADE

Essa fórmula foi desenvolvida para animais preguiçosos, pouco estimulados, indiferentes e que dormem a maior parte do tempo, os quais muitas vezes acabam acima do peso, o que gera problemas de saúde mais graves.

ADAPTAÇÃO AO NOVO

Este floral foi desenvolvido para animais que estão sofrendo por uma mudança de ambiente, pela chegada de um novo membro na casa (outro animal ou um bebê), ou ainda casos de separação do casal.

AUTOMUTILAÇÃO E VÍCIOS

Este composto floral foi criado para animais que sofrem com alterações de comportamento que levam à lambedura compulsiva e à automutilação em decorrência de um desequilíbrio emocional.

DOMINAÇÃO DO OUTRO

Essa fórmula foi especialmente desenvolvida para o animal que manifesta dominância sobre os demais e acaba fazendo xixi por toda casa para “demarcar território’, é agressivo com outros animais ou até mesmo com os tutores, sempre querendo demonstrar que é ele quem manda na casa.

COPROFAGIA/DEIXANDO O HÁBITO DE COMER AS PRÓPRIAS FEZES

Este floral foi elaborado para animais que têm o hábito de ingerirem as próprias fezes.

APRENDIZADO

Este floral foi desenvolvido para animais em processo de adestramento ou para filhotes que estão aprendendo a fazer as necessidades no lugar certo. Também pode ser utilizado quando o animal precisa reaprender a andar após acidente ou amputação auxiliando no seu processo de readaptação.

AGRESSIVIDADE, CIÚME EXCESSIVO E DESCONTROLE

Este composto floral foi criado para animais que sofrem por ciúme excessivo. São agressivos com outros animais ou pessoas que tentam se aproximar do objeto ou pessoa aos quais são apegados, e assim acabam se descontrolando e gerando desarmonia no ambiente em que vivem.

CONFORTO E BEM ESTAR, SAÚDE, RECUPERAÇÃO E BEM ESTAR

Essa fórmula foi especialmente desenvolvida para ajudar o animal em situações de estresse agudo, emergências de saúde, doenças crônicas, para ajudá-los a se preparar para visitas ao veterinário, cirurgias, viagens e afins.

MEDO, PÂNICO E TRAUMAS

Essa fórmula foi especialmente desenvolvida para auxiliar animais que sofrem por sentirem medo de ir ao veterinário, de tomar banho, de barulhos altos, dentre outros. Ainda, auxilia aqueles que passaram por traumas, que sofreram maus tratos, tímidos e com dificuldades de se relacionar por conta do medo.

Por Alan Dick