Geral

Seis pratos em que o produto Dália aparece como o principal personagem foram apresentados na terça-feira, dia 22 de setembro, no Bistrô Dália junto ao Supermercado de Arroio do Meio. Os pratos congelados e prontos para servir fazem parte de um novo projeto da Dália Alimentos em parceria com o Dália Supermercados.

De acordo com o presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, o projeto ocorrerá em várias etapas, sendo esta a primeira, como uma etapa de testes e degustação. “Nossa ideia é elaborar comida pronta, com segurança, praticidade, sabor, qualidade e disponibilizar aos clientes, no formato prático e congelado, com a marca Dália”. Durante o almoço oferecido no Bistrô, participou um grupo reduzido de pessoas, devido à covid-19, incluindo gerentes de diferentes divisões da cooperativa, imprensa e representantes do Poder Público Municipal.

Ao todo, foram servidos seis pratos, todos preparados de forma “piloto”, para degustação dos convidados. O cardápio iniciou com estrogonofe de filé mignon suíno Dália; rocambole misto de carne suína Dália e carne bovina Angus; lasanha nas versões carne de frango Dália e carne bovina Angus; bife à parmegiana Angus ao molho de manjericão e costelinha suína Dália ao molho barbecue.

Enquanto os convidados degustavam cada prato, a culinarista Cátia Schnorr, responsável por prestar toda a consultoria para a elaboração das receitas, apresentou os ingredientes utilizados, o modo de preparo, a forma de descongelamento e aquecimento dos alimentos para o consumo. Ela, que tem a Dália Alimentos como patrocinadora e parceira há cerca de 15 anos, relatou que os consumidores contemporâneos buscam por refeições práticas, mas que tenham sabor de mãe e que sejam produzidas com amor. “Aqui está um pouquinho do que a vida me ensinou. Sou culinarista e prezo por levar à mesa saúde através da comida. Estou ansiosa com este projeto e espero que as pessoas sintam que nela há um diferencial em relação à comida tradicional congelada encontrada no mercado, pois não será utilizada uma gota de água e os ingredientes serão frescos e selecionados”.

A gerente da Divisão Varejo, Vera Lúcia Beneduzi solicitou a todos um feedback quanto ao cardápio oferecido com a finalidade de aperfeiçoar e ajustar o que for necessário. “É mais um desafio para o Dália Supermercados, que possui características de disponibilizar a seus clientes produtos com alta qualidade, principalmente àqueles ligados à seção padaria, onde são elaborados alimentos com total segurança alimentar, sabor e qualidade. A consultoria realizada pela culinarista Cátia, da Cozinha da Cátia, reforça ainda mais que o nosso projeto e os ingredientes utilizados para o preparo deles são selecionados, levam a marca Dália e Angus e são feitos com carinho”.

Freitas agradeceu a presença de todos e adiantou que se trata de um projeto que está apenas começando, com venda inicial dos congelados no Dália Supermercados, nas lojas de Arroio do Meio e Encantado, expandindo o nicho de congelados Dália para demais estabelecimentos a partir do próximo ano.

Por Alan Dick