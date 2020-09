Geral

A patronagem do CTG Querência do Arroio do Meio não deixará passar em branco a Semana Farroupilha. A data comemorativa está sendo lembrada desde segunda-feira, dia 7, com eventos virtuais. Neste sábado, dia 12, acontece ato presencial, com a doação de um cheque no valor de R$ 3 mil por parte do CTG para a direção do Hospital São José. O valor é parte da arrecadação do Galeto Solidário, promovido recentemente pelo CTG. A entrega está marcada para as 11h, em frente ao hospital.

Os festejos farroupilhas seguem até o dia 20 de setembro. Na segunda-feira, dia 14, acontece a participação de integrantes do CTG na programação da Rádio Tottal FM 87.9, e na quinta-feira, dia 17, às 20h, acontece evento cultural virtual com a gestão de prendas e peões da 24ª RT com o tema “Estudos, tradição e solidariedade em tempos de pandemia”.

No sábado, dia 19, às 9h15min, ocorre de forma pressencial uma homenagem póstuma, com o acendimento da Chama Crioula, junto ao tumulo de Antenor de Lima, no Cemitério Católico de Bela Vista. Logo após o acendimento, o fogo simbólico será conduzido por um grupo de cavaleiros até o galpão do CTG, onde permanece exposto até as 14h de domingo, dia 20, quando será extinto, marcando o final da programação. Também no dia 20, às 10h, haverá bênção ecumênica, divulgada nas redes sociais do CTG e, ao meio-dia será servido almoço do associado pelo sistema drive thru.

Por Alan Dick