O CTG Querência do Arroio do Meio cultivou a tradição com festejos diferenciados durante a Semana Farroupilha, com eventos virtuais e alguns eventos presencias. Ficaram de lado as tradicionais churrasqueadas, rodas de chimarrão e a presença de gaiteiros. A comemoração dos 185 anos da Revolução Farroupilha teve um momento especial na manhã de sábado, dia 19, com uma homenagem e o acendimento da Chama Crioula junto à sepultura do ex-patrão, Antenor Francisco de Lima, no Cemitério Católico de Bela Vista. O ato dirigido pelo patrão Clécio Schwarzer, teve a participação de familiares, padre Alfonso Antoni; prefeito Klaus Schnack e os ex-patrões Seno Bücker, Sérgio Majolo e Loivo Fuhr.

A tocha foi acesa com o uso de uma vela, ato considerado significativo pelo padre Alfonso. “A vela é luz e sinal de Cristo. Antenor foi uma luz durante a sua passagem na comunidade e no CTG”, disse o religioso. A Semana Farroupilha deve nos fortalecer no caminho de construção da vida, finalizou o padre Alfonso. O prefeito Klaus Schnack disse que era uma homenagem de todo os tradicionalistas do CTG. “Antenor iniciou uma história longe de Arroio do Meio, onde foi um grande acolhedor das pessoas”. Em nome da família, fez uso da palavra o filho Cleber, que agradeceu a homenagem e o carinho. Lembrou que o pai foi um batalhador dentro do CTG, dentro de suas condições.

Antes de encerrar o momento solene foi feita a oração do Pai Nosso e tocada uma música gauchesca com o gaiteiro Felipe Mazzuco. Em seguida um grupo de mais de 20 cavaleiros conduziram a tocha com a Chama Crioula até o Galpão do CTG.

Hinos no CTG Querência

Um novo ato foi celebrado em frente ao Galpão do CTG Querência, com a renovação do sentimento pela tradição gauchesca, foi realizada com a transferência da Chama Crioula da tocha para a centelha. Neste momento foram entoados o Hino Rio-grandense e Hino Nacional com a presença do prendado, peões membros da patronagem e ex-patrões do CTG.

Em nome do CTG, o 1º Peão Farroupilha, Felipe Machado se dirigiu aos presentes manifestando seu amor pelo tradicionalismo. O patrão Clécio Schwarzer, disse que, neste ano, o CTG promoveu uma programação diferente diante da pandemia. Clécio citou a criatividade do grupo da invernada campeira que soube fazer inovações com eventos virtuais para festejar a Semana Farroupilha. O prefeito Klaus Schnack disse que o CTG foi criativo com um novo normal, diante do momento que se vive. Ainda citou a importância das pessoas cultivarem o tradicionalismo. O ato foi encerrado com o Hino dos Tradicionalistas.

Cavalgada percorre ruas

Os tradicionalistas do CTG Querência do Arroio do Meio revelaram seu amor pelo Rio Grande na manhã de domingo com a realização de uma cavalgada que serviu para cultivar as tradições e os festejos dos 185 anos das Revolução Farroupilha, ocorrida entre 1835 e 1845.

A cavalgada, que percorreu ruas da cidade e bairros ,foi coordenada pelo patrão Clécio Schwarzer e pelo capataz da Campeira, Fábio Wommer. No grupo estavam mais de 100 cavaleiros entre prendas e peões que estavam devidamente pilchados. De posse das bandeiras do Brasil, do Rio Grande, de Arroio do Meio e do CTG e do MTG, o grupo iniciou o percurso na rua Antônio Rauber, de onde seguiu até Rui Barbosa e de lá pelo Travessão para Dona Rita, São Caetano, bairro Aimoré, Centro da cidade com passagem pela rua Coberta, seguindo pelo bairro São José até o CTG.

Ainda no domingo o CTG promoveu almoço dos associados pelo sistema drive-thru, onde os associados fizeram a retirada de seu almoço. Ainda na parte da manhã foi feita uma bênção ecumênica divulgada nas redes sociais do CTG. Os festejos farroupilhas foram encerrados às 14h com a extinção da Chama Crioula.

Por Alan Dick