Agricultura

A intenção dos produtores do Rio Grande do Sul é semear 969.192 hectares nesta safra de arroz 2020/2021. O levantamento foi realizado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do Irga junto aos orizicultores.

A projeção aponta para um crescimento de 3,5% em relação à área de 936.316 ha colhida na safra 2019/2020. São 32.876 hectares a mais. Já em relação à intenção de safra 2019/2020 (946.276 ha) projetada pelo Irga no ano passado, o crescimento é de 2,36% (mais 22.916 ha).

Conforme o levantamento da autarquia, os municípios gaúchos com maior intenção de área semeada de arroz são: Uruguaiana, com 78.500 ha; Santa Vitória do Palmar, 68.436 ha; Itaqui, 56.492 ha; e Alegrete, 54.837 ha.

ITR – A Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) 2020 deve ser encaminhada até dia 30 de setembro. A atualização pode ser feita no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) ou na Secretaria da Agricultura de Arroio do Meio, mediante apresentação do documento do ano anterior. Mais informações pelo fone (51) 3716-1166 ramal 336.

Por Alan Dick