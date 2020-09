Cultura

O Departamento de Cultura comunica que a avaliação e a divulgação do 3º Concurso Fotográfico “Por que Eu amo Arroio do Meio?” serão realizadas no mês de novembro, junto à programação de aniversário dos 86 anos do município. A medida atende aos protocolos de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus.

O concurso foi lançado em outubro passado. A divulgação, premiação e exposição das fotografias vencedoras estavam previstas para a primeira quinzena de abril deste ano, o que teve que ser cancelado em virtude dos riscos de propagação da covid-19, que suspendeu atividades desde março. Ao todo, 26 fotografias estão inscritas no concurso, incluindo as modalidades novos talentos, profissionais e amadores.

Por Alan Dick