Educação

A Secretaria Municipal da Educação de Arroio do Meio comunica que o possível retorno presencial às aulas está sendo organizado respeitando os protocolos de segurança e de distanciamento social, conforme orientação dos órgãos oficiais de Saúde.

O cronograma de retorno segue a orientação do Governo do Estado. Confira:

Entenda como vai funcionar:

• Município está seguindo os protocolos previstos na Portaria Conjunta n° 001/2020 da Secretaria de Saúde e de Educação do Estado e do Decreto Estadual nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece o “novo normal” a ser observado no retorno das aulas presenciais;

• Entre as adaptações, a família terá que assinar o termo de corresponsabilidade e os alunos terão a temperatura aferida na entrada da escola – no máximo 37.8ºC para poder permanecer na escola e participar das atividades;

• O retorno depende do sistema de bandeiras. O município só poderá promover atividades presenciais se estiver em bandeira amarela ou laranja, há pelo menos duas semanas;

• Os espaços estão sendo adaptados para acolher alunos, professores, colaboradores e famílias dentro dos protocolos de segurança. Além disso, as equipes estão sendo capacitadas para desenvolver as atividades de forma segura diante do “novo normal”.

Por Alan Dick