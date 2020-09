Eleições 2020

As eleições municipais de 2020 ficarão marcadas pela série de mudanças necessárias em função da pandemia de coronavírus. Além do adiamento na data, com o primeiro turno passando de 4 de outubro para 15 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na semana passada, que o período de votação terá uma hora a mais. Será das 7h às 17h, com horário prioritário – entre 7h e 10h – para pessoas acima de 60 anos, consideradas grupo de risco para a covid-19. A fim de evitar contágios, não será utilizada a biometria.

A atuação dos mesários também será diferente, desde o treinamento, até o dia da eleição, quando serão adotados protocolos sanitários. Na 104ª Zona Eleitoral os editais de convocação dos mesários foram publicados na semana passada (confira a lista no Classificados). São 366 mesários que vão atuar nos seis municípios da Comarca – Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Pouso Novo e Travesseiro. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, Ivan Quoos, aproximadamente 80% são voluntários. Para cada dia de convocação, os mesários têm direito a dois dias de folga no trabalho. Os mesários que estão no grupo de risco para o coronavírus podem solicitar a substituição ao juiz eleitoral.

O treinamento dos convocados será feito de forma virtual. O TSE elaborou um curso EAD que é acessado com um código disponibilizado na convocação. O mesário que não tiver acesso à internet poderá fazer o treinamento com auxílio das prefeituras ou no Cartório Eleitoral. As convocações estão sendo entregues por servidores dos municípios, por meio de um convênio de colaboração. Os mesários de Arroio do Meio podem ligar no telefone 99856-3828 para combinar a entrega. Dúvidas também podem ser esclarecidas no Cartório Eleitoral, que não está aberto para atendimento, mas, todas as tardes, conta com um servidor em trabalho interno. Contatos pelo 3716-1177 ou pelo e-mail zon104@tre-rs.jus.br.

Menos convocados

Neste ano, O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) flexibilizou o número de mesários convocados, de acordo com o tamanho da seção eleitoral. Nas que contam com até 300 eleitores, são apenas três mesários e nas que possuem um número de votantes superior, são quatro. Na Comarca, os locais que abrangem um número maior de seções, terão dois administradores de prédio e nos menores apenas um. Nos locais onde, em eleições anteriores, não era convocado administrador de prédio, em função do reduzido número de seções, por causa da pandemia houve a convocação de uma pessoa. Os administradores de prédio terão a função de orientar os eleitores, inclusive para manter o distanciamento nas filas.

A votação, estima Ivan, deve ser rápida. Isto porque não será utilizada a biometria, que era um fator de demora, e serem apenas dois votos: para prefeito e vereador. Ainda não foi divulgada a cartilha com todas as instruções para o dia da votação, mas já se sabe que os mesários ficarão distantes entre si, devidamente protegidos. Será criado um mecanismo que evite ao máximo a manipulação dos documentos do eleitor, que deverá estar usando máscara e higienizar as mãos com álcool gel na entrada e na saída da seção.

Mudanças nas seções

Em função do grande número de seções no prédio da Secretaria de Educação, no Centro de Arroio do Meio, duas delas, a 48 e 54, foram transferidas para o Colégio Bom Jesus São Miguel. Outra alteração é em relação à seção 61, que até a eleição anterior funcionava na comunidade de Picada Café. A seção foi transferida para o Esporte Clube Guarani.

Por daiane