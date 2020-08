Esportes

A LE Eventos programa o retorno do Circuito Trilhas & Montanhas, em 19 de setembro, com a 4° Etapa Trilhas do Morro Gaúcho, que terá como sede o Centro de Lazer Arroio Grande, em Arroio do Meio.

O retorno da competição seguirá novo modelo e protocolo de segurança e prevenção para os eventos esportivos, em acordo com as restrições sanitárias e de distanciamento orientadas pelas autoridades de saúde para a pandemia de covid-19.

O organizador Luis Fernando Grasel, observa que passado o pico da pandemia e lotação do sistema de saúde – junho, julho e agosto – a tendência é de que, na data da corrida, a bandeira de classificação de risco esteja laranja ou até amarela no Vale do Taquari.

Entre as diversas medidas, o número de inscrições foi reduzido em 50% em comparação com as três primeiras etapas, que ocorreram de janeiro a março, e reuniram 900 pessoas em cada edição. Não haverá ultramaratona de 50km, apenas corridas de curta (15km), média (23km) e longa distância (23m+15km) e caminhada de 7 km (única categoria com vagas abertas). As largadas serão individuais de minuto a minuto a partir das 8h30min. Os percursos não ocorrerão em trilhas e sim em estradões. Os grupos de corrida – que dividem pontos para colocação de material e suplementos – serão limitados a cinco pessoas. Não haverá premiação na chegada. Os corredores apenas receberão medalhas de participação. Os resultados serão contabilizados e divulgados posteriormente por meio de chip. Os troféus poderão ser retirados nas etapas seguintes ou requisitados por correio. Também não haverá estacionamento interno e nem almoço. Apenas serão comercializados lanches e marmitas para participantes levarem.

Contudo, o evento só vai ocorrer com autorização da vigilância sanitária municipal, que dará seu parecer no dia 15 de setembro. Em caso de cancelamento, a nova data prevista é 24 de outubro.

A LE eventos projetava 10 etapas do Circuito de Trilhas e Montanhas para 2020, mas a tendência é de que ocorram apenas seis. Mesmo assim Grasel observa, que o esporte e a exposição na natureza são fundamentais para melhora do condicionamento físico e mental, prevenção de doenças, e o ecoturismo rural será uma tendência de mercado do turismo, pois viagens de longas distâncias serão cada vez mais restritas. “O Morro Gaúcho é uma referência estadual. As autoridades locais precisam estar atentas, ajudar a mapear, sinalizar e investir numa infraestrutura básica”.

A competição conta com o suporte da Associação de Corrida, Brutos do Gaúcho e apoio da prefeitura.

Por Alan Dick