Em andamento desde 23 de junho, a campanha Arroio do Meio, Eu Indico! está prevista para seguir até o final do ano, numa realização da CDL de Arroio do Meio, com o apoio da Prefeitura Municipal e Acisam.

A campanha é uma ação conjunta, padronizada, de incentivo ao comércio local. A ideia nasceu diante das dificuldades apresentadas pelos segmentos da economia local em decorrência da pandemia do novo coronavírus, covid-19. Tem por objetivo, resgatar o orgulho de ser arroio-meense e consumir os produtos e serviços locais Arroio do Meio, Eu indico! abrange todos os segmentos como o comércio, indústria, prestadores de serviço, turismo e agronegócio, incluindo associados da CDL e não associados divulgando o seu empreendimento. As ações são totalmente gratuitas. Para participar, basta gravar um vídeo indicando determinado estabelecimento ou produto e marcar a CDL, que fará a divulgação nas redes sociais da entidade, com o objetivo de ampliar as visualizações, oportunidades e vendas dos empreendedores locais.

A campanha está sendo divulgada de segunda-feira a sábado nas rádios Emoção FM e Integração FM; semanalmente nos jornais O Alto Taquari e O Informativo, com anúncios publicitários, nas redes sociais e com cartazes da campanha distribuídos em todos os estabelecimentos do município.

A eficiência da CDL em otimizar este recurso financeiro recebido pela Administração Municipal, aprovado pela Câmara de Vereadores, potencializou a extensão da campanha no período de seis meses – junho a dezembro/2020, para intensificar junto ao consumidor a importância dele comprar no comércio daqui, valorizar o que é local, o que faz girar a economia e fomenta os negócios de todos os segmentos do município.

Segue abaixo números referentes à campanha Arroio do Meio, Eu Indico! até o momento:

• 42 vídeos postados na página do Facebook e Instagram da CDL;

• Mais de 40 mil visualizações na página do Facebook e Instagram da CDL;

• Um salto de 100% no número de curtidas da página e de seguidores;

A importância da campanha

Leonisia Kunzler, presidente da CDL- É gratificante ser empreendedora em um município em que se valoriza o produto, serviço, o trabalho, as pessoas, onde a indicação é fundamental, pois ela nos influencia a adquirir um produto ou serviço. E quando geramos a consciência da importância de comprar localmente, sabemos que todos os segmentos serão fomentados, e isso gera novos empregos, faz a economia girar, e a renda permanece no município. E, dia após dia, percebemos o crescimento em nosso município, e campanhas como esta fazem com que nossos clientes possam adquirir o que necessitam localmente, sem a necessidade de buscar fora. O momento é da União de todos, onde saúde e economia devem encontrar o equilíbrio.

Carlos Henrique Meneghini, secretário da Indústria Comércio e Turismo – A campanha Arroio do Meio, Eu Indico1 fortalece nosso município. Empreendedores e consumidores que acreditam no potencial local, investem aqui e oportunizam emprego e renda. Todos podem fazer sua parte e ter consciência de que o fortalecimento da economia só traz benefícios. Estamos investindo na valorização dos nossos bens, é um ciclo. Tivemos 34 empresas encerradas e 160 novos negócios. Dentre as novas aberturas, há a migração de MEI (Micro empreendedor individual) para ME (Micro empresa), mas que evidencia a manutenção e expansão em algumas atividades. Analisando período mais ativo da pandemia, de março até julho/2020, tivemos 90 novos CNPJs abertos, a maioria MEI, e 23 encerrados.

Fernando Fensterseifer, tesoureiro da Acisam – A Campanha Arroio do Meio, Eu Indico! surgiu como resultado da necessidade dos empreendedores de Arroio do Meio se unirem em prol da manutenção da economia do município. A ideia da campanha, por si só, já motiva as pessoas a refletir sobre o município de Arroio do Meio que, ao longo dos anos, viu a sua agricultura, a sua indústria, o seu comércio e os seus prestadores de serviços desenvolverem e se aperfeiçoarem. Agora o momento é de auxílio mútuo, onde as pessoas são incentivadas a indicar onde adquirir produtos e serviços em nosso município e, com isto, promoverem a sustentação da nossa economia. A Acisam é apoiadora da campanha, pois entende que, com ações como essa, sairemos ainda mais fortes para enfrentar os desafios que este momento de pandemia nos impõe.

Mardi Denise Rohr de Conto, consumidora e prestadora de serviços – Acredito que o marketing de indicação foi uma excelente estratégia de vendas incentivada pela CDL. Como consumidora, penso ser essencial fomentarmos a compra em empresas e marcas locais. Como prestadora de serviços, posso afirmar que mais de 90% das minhas vendas atualmente são representadas por indicações, o que só reforça a importância de investir neste tipo de marketing. Além de ser um feedback positivo do cliente, afirma o quanto a indicação de cada um é única para o crescimento do seu negócio. Se o produto, processo, serviço ou relacionamento for de qualidade, sempre haverá razões de sobra para uma boa indicação!

Jéssica Althaus Flach, proprietária da Pérola Modas – A campanha Arroio do Meio Eu Indico é super importante para o comércio local. Valorizando o nosso comércio, você ajuda toda a comunidade. Com a compra local conseguimos muitos recursos para você e sua família.

Por Alan Dick