O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Ajudar ao próximo aquece o coração de quem presta a boa ação, mas pode aquecer ainda mais quem a recebe. Mesmo com poucos dias de frio mais severo, vivencia-se a estação de temperaturas mais baixas do ano, que costuma ter dias chuvosos e gélidos. E foi no intuito de ajudar e aquecer, que Helena Barden, que atualmente mora em Porto Alegre, começou o projeto Saco de Dormir Solidário, que tem como público alvo, os moradores de rua.

Natural de Estrela, Helena sempre morou com a família em Arroio do Meio, mudando-se para a capital em 2013, para atuar profissionalmente na área de análise de sistemas. Lá, ela visualizou uma realidade típica de cidades maiores, que são as pessoas sem teto, que acabam acomodando-se em marquises e nas próprias ruas e nem sempre recebem atenção e assistência dos órgãos e autoridades.

Foi com um vídeo disponibilizado em rede social, que Helena inspirou-se. “Minha cunhada, Kátia viu um vídeo de uma senhora de SC no Facebook, onde a mesma lançava a ideia de confeccionar estes sacos de dormir com tecido de guarda-chuva e cobertores, e compartilhou no grupo da família. Eu achei o máximo, adorei a ideia, logo disse que tentaria fazer, mas como sou iniciante no mundo da costura não sabia se conseguiria. Ela e meu marido me auxiliaram a coletar os primeiros materiais, e assim fiz o primeiro saco de dormir. Com este, vi que era possível confeccionar, mesmo sendo iniciante”, relata.

Para fazer um saco de dormir são necessários tecidos de cinco guarda-chuvas e um cobertor de casal. Quatro dos tecidos precisam ser grandes, para a estrutura do saco, e um pode ser menor, de sombrinha por exemplo, para confecção da sacolinha de transporte. “Também é possível comprar o tecido impermeável em metro, o que facilita e acelera muito a costura”, complementa Helena.

A produção vem de doações, tanto do próprio material como em dinheiro, para a aquisição dos subsídios. A mão de obra é totalmente solidária. “Iniciei costurando sozinha, mas logo se juntou a mim a Franciele, e nesta semana estará se juntando a Rosângela. As coisas estão bem dinâmicas”, conta Helena.

Muitas pessoas têm entrado em contato querendo ajudar no projeto, principalmente com doação de material. A maior das dificuldades é coletar isso. “Atualmente estamos com material suficiente para a produção destas três costureiras, e como o inverno é agora (apesar das semanas de calor), estamos focando mais em produzir para entregar o maior número de sacos de dormir ainda nesta estação”.

Distribuição

Os sacos de dormir prontos são entregues para o grupo Amor, que faz parte do projeto Patriarca, na capital. Seus integrantes levam os sacos junto das entregas de comida aos moradores de rua, que ocorrem sempre nas segundas-feiras. “Minha cunhada que viu o vídeo do saco de dormir faz parte deste grupo. Segunda-feira (3 de agosto), foi a primeira entrega. A produção ainda é baixa pois todas pessoas que estão costurando têm outra profissão durante o dia, e a costura se dá somente à noite.

Como são os sacos

Por ser um tecido impermeável, devido ao tecido de guarda-chuvas, o saco pronto irá proteger os moradores de rua em dias de chuva e vento, além de aquecer mais que um cobertor em dias frios. Por já acompanhar a sacola de transporte, fica prático para guardar e transportar. O tecido ainda protege o cobertor da água e da sujeira, mantendo o mesmo por mais tempo.

Como nós, aqui no Vale do Taquari, podemos ajudar?

Helena diz que seria ótimo se pessoas do Vale do Taquari também produzissem sacos de dormir de forma voluntária, tanto para as cidades da própria região, como para aumentar o número de sacos a serem distribuídos na capital, dado o grande número de moradores de rua.

Caso não seja possível a produção local, pode ser efetuada doação de material ou dinheiro para o projeto. “Nosso gargalo atual é na mão de obra, a costura, então estamos focando agora nossos esforços na produção para distribuição nos próximos dias. Mas depois que este inverno passar, continuaremos coletando material e arrecadando dinheiro. O objetivo é iniciar a produção bem antes do frio aparecer, assim chegaremos no próximo inverno melhor preparados, com sacos prontos para distribuir. Mas toda ajuda é bem-vinda”, enfatiza.

Quem tiver interesse em doar algum material, pode entrar em contato com Helena pela página do projeto no Facebook (https://fb.me/sacodedormirsolidario) ou por e-mail sacodedormirsolidario@gmail.com.

Por Alan Dick