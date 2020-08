Geral

A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio comunica que segue a entrega do Milho Troca-Troca Safra, para produtores que fizeram suas encomendas no prazo estipulado. A retirada deve ser feita na secretaria – rua Gustavo Wienandts, 521/Centro – de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de documento de identificação e talão de produtor.

ITR – A Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) 2020 deve ser encaminhada até o dia 30 de setembro. A atualização pode ser feita no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) até dia 9 e na Secretaria da Agricultura após essa data, mediante apresentação do documento do ano anterior. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 336.

