O turismo foi uma das áreas mais afetadas com a situação da pandemia do novo coronavírus. Devido às recomendações de distanciamento e quarentena, quem planejava viajar para desfrutar de férias em outros estados ou países, conhecendo lugares históricos e, assim, ampliando sua visão de mundo, teve de suspender a ideia e desfazer as malas.

Os dados disponíveis junto à Organização Mundial de Turismo (OMT), agência especializada das Nações Unidas, apontam uma redução de 22% apenas no primeiro trimestre de 2020, com desembarques caindo 57%. Isso se traduz em uma perda de 67 milhões de desembarques internacionais e cerca de US $ 80 bilhões em receitas no mundo. Os dados referentes ao segundo trimestre ainda não foram atualizados.

Para a sócia da agencia de viagens Schöntur, especializada em grupos, em Arroio do Meio e Santa Cruz do Sul, Rute Madalena Gabe, a área do turismo, de fato, tem sofrido em virtude da pandemia, o que reflete em agências paradas. “Em específico para nossa agência, é uma paralisação, pois com as fronteiras fechadas não existe a possibilidade de levarmos os grupos para os destinos que levamos até então”, explica.

Com um formato de agência de viagens familiar, a Schöntur organiza viagens para a Europa e América do Sul. “Queremos mostrar para nossos clientes todas as maravilhas que conhecemos ao longo da nossa vivência nestes lugares, de tal forma como gostaríamos que tivessem nos mostrado quando as conhecemos” complementa Rute.

Conforme a sócia, devido a postura da agência, responsável e estruturada, ciente de que imprevistos podem acontecer, foi mantida sempre uma margem de segurança na área financeira da empresa. Caso contrário, não estariam suportando uma mudança tão repentina e com tamanhas consequências. “Por outro lado, pensamos que, desta forma, o ser humano venha a se conscientizar sobre o que de fato nos move. Que venha a valorizar mais o ‘viajar’, o ter a liberdade de colecionar momentos inesquecíveis, fazer novas amizades, adquirir cultura, ter experiências muito além do que seria capaz de imaginar”, diz.

Buscando informar-se sobre a situação na Europa nota que, a respeito do Turismo ,uma nova normalidade já está acontecendo, pessoas visitando pontos turísticos, praias sendo curtidas, o verão sendo curtido como verão. “Digo nova normalidade, por agora tudo ser com maiores precauções, sejam elas em voos, hotéis, pontos turísticos, algo que pode nos parecer estranho de início, mas desde já vemos que os processos de higienização estão sendo mais frequentes e uma certa política de afastamento social vem se tornando cada vez mais normal. Talvez venha se tornando até um novo hábito”, comenta.

Com a perspectiva do acesso à vacina para a população até o próximo ano, a agência já começa a organizar viagens para 2021, com equipe entusiasmada em retomar as atividades. A programação e roteiros podem ser conferidos no site www.schontur.com.br e nas redes sociais da agência.

Por Alan Dick