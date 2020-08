O Alto Taquari

Após meses de suspensão dos sorteios da Loteria Federal, em virtude da pandemia de covid-19, estes retornaram em agosto, com ganhadores arroio-meenses do Programa Municipal de Incentivo ao Comércio Local, através da Nota Fiscal Gaúcha. Os 15 prêmios de R$ 250,00 foram entregues na quinta-feira, dia 20, e são referentes aos meses de março, abril e julho. Os ganhadores de maio e junho serão anunciados em setembro e outubro, respectivamente, junto aos sorteados dos meses sequentes. Os sorteios municipais são realizados em segundas-feiras, com base nos sorteios da Loteria Federal, realizados aos sábados.

A Nota Fiscal Gaúcha gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas e automaticamente o cidadão estará participando do sorteio mensal.

Por Alan Dick