O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A manhã da terça-feira, dia 4, proporcionou uma experiência única para as ‘Meninas do Guara’— grupo de estudantes do ensino médio da Emef Guararapes, de Arroio do Meio, que faz parte do projeto Meninas na Ciência, da Univates. Elas integraram a sessão de planetário virtual, realizada de forma síncrona, integrando planetários de todo o Rio Grande do Sul. A sessão foi transmitida (e ainda está disponível para ser assistida) no canal do Planetário da Unipampa no YouTube. As meninas mediaram as interações dos colegas e de escolas, que podiam mandar perguntas para os apresentadores.

Direcionada para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, aqui na região ela foi representada pelo planetário Univates, sendo aberta para a participação direta das escolas: Guararapes e Colégio Bom Jesus São Miguel de Arroio do Meio; Ensino Médio Estrela, de Estrela; Escolas Estadual de Ensino Médio Paverama, de Paverama; Colégio Madre Bárbara, de Lajeado; Colégio Teutônia, de Teutônia.

Além do Planetário da Univates, estavam engajados na proposta os planetários das cidades de Bagé (Universidade Federal dos Pampas -Unipampa), Porto Alegre (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS), Pelotas (Universidade Federal de Pelotas – UFPel), Santa Maria (Universidade Federal de Santa Maria – UFSM), Caxias do Sul (Universidade de Caxias do Sul – UCS), Erechim (Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS), Uruguaiana (Clube de Astronomia) e Rio Grande (Astro e Sul).

Conforme a professora Cristine Inês Pilger Brauwers, que orienta as estudantes no projeto, a experiência de poder auxiliar neste tipo de atividade foi maravilhosa. “Vem de encontro ao que eu acredito demais, que é a disseminação da Ciência para todas as idades e níveis. Estar entre os maiores nomes do ensino de astronomia do Estado, é sinônimo de sempre aprender mais, pois com certeza vários tópicos discutidos lá, vão me desafiar para novos tópicos. Quando vemos os pequenos perguntando e observando com atenção, isso nos enche de esperança, quando os maiores perguntam, nos mostram que existe muito mais a ser feito e, quando os idosos nos procuram isso prova que todos temos curiosidades sobre o Universo”, declara.

A professora conta que foram mais de 2 mil acessos nesta atividade, o que mostra que a busca do conhecimento não para mesmo longe da sala de aula. No Guararapes, o Meninas na Ciência é composto pelas alunas Vanessa Kremer, Alice Dummel Weide e Maiara Graff.

Para a aluna Alice Dummel Weide ainda é difícil descrever com palavras, como foi a experiência da live. “Foi de grande valor para pessoas como nós, que estamos ingressando nesse ramo da astronomia, entre pessoas que estão há anos difundindo esse assunto e que têm grande conhecimento. Nós nos sentimos poderosas por estar em meio a pessoas tão incríveis como as que estavam ali, de todo o RS, que foram selecionadas a dedo, e que de certa forma nós também fomos”, descreve.

Por Alan Dick