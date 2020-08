Solidariedade

No mês de julho, a maior cheia do Rio Taquari dos últimos 64 anos atingiu a região e provocou estragos e perdas para centenas de famílias. A Girando Sol, preocupada com a comunidade de Arroio do Meio, onde tem sua fábrica e de onde vem a maioria de seus funcionários, se sensibilizou com a situação e recentemente efetuou a doação de 150 guarda-roupas para os atingidos pela enchente. Os itens foram entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Arroio do Meio que, de acordo com a vice-prefeita do município, Eluise Hammes, em virtude da grande demanda, estabeleceu critérios para o repasse, dentre os quais o fato de as famílias não terem sido beneficiadas com os móveis entregues pelo próprio Cras. Para a gestora, a expressiva doação da Girando Sol foi mais uma mão amiga que surgiu no momento de tanta dificuldade para a população e que deu ainda mais força para o movimento de solidariedade e ajuda ao próximo.

Além do repasse ao Cras, a empresa também ofereceu auxílio a seus colaboradores, fornecendo todos os produtos para limpeza e desinfecção das casas e criando um canal interno para arrecadação de doações entre colegas com o intuito de recuperar os bens perdidos. Da mesma forma, a Girando Sol disponibilizou seus produtos a preço de custo para as instituições sociais, ampliando a ajuda a todas as famílias necessitadas da região.

Por Alan Dick