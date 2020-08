Geral

Por Júlio A. Gerhardt

A comunidade de Pouso Novo ficou enlutada no final da tarde de sábado, dia 8, com a notícia da morte de seu ex-prefeito por dois mandatos. Ângelo Bonacina, 89 anos, estava internado há três semanas na UTI do Hospital Pompéia de Caxias do Sul acometido pela covid-19. O corpo foi transladado na manhã de domingo até Pouso Novo, sendo enterrado no Cemitério Católico sem velório e qualquer cerimonial. Atendendo às recomendações sanitárias, apenas familiares podiam se aproximar do sepultamento e ainda com precauções.

Bonacina nasceu e se criou em Forqueta Alta/Pouso Novo, sendo da terceira geração de imigrantes da família. Seu pai, Domingos e a mãe, Clementina, estavam domiciliados na Comunidade de Navegantes, em Pouso Novo. Em seu currículo consta passagem pelo Seminário de Taquari. Foi agricultor e professor. Nos anos 1960, licenciou-se do magistério para atuar na empresa responsável pela construção da BR-386 no trecho de Tamanduá/Marques de Souza até São José do Herval, obra que foi inaugurada em 1969. Era um profundo conhecedor da história do município e das dificuldades vividas pelos primeiros moradores durante a colonização da localidade. Viveu época no CTG Tropilhas da Serra, foi torcedor do Internacional e grande incentivador do encontro das Famílias Bonacina, Brock, Basso e Ferronatto. Era um homem de muita fé, com participação ativa como leigo na Igreja Católica na parte litúrgica, como catequista e ministro.

Acompanhou a evolução de Pouso Novo como vila e distrito e construção das primeiras escolas e igrejas. Foi um líder comunitário. Foi eleito vereador por Arroio do Meio (representando o distrito de Pouso Novo em duas oportunidades: de 1959 a 1962 e de 1973 a 1976). Em 1988 foi presidente da Comissão Emancipacionista junto com Domingos Bozetti (in memorian). Na primeira eleição municipal, concorreu a prefeito e perdeu o pleito para Adilvo Buffé. Mas, quatro anos depois, em 1992, o eleitor conduziu o professor ao seu primeiro mandato na prefeitura, tendo como vice João Mariani. Cumpriu mandato até 31 de dezembro de 1996, quando entregou a prefeitura para o seu substituto Nelso Dall’Agnol, que cumpriu gestão até 2000, passando-a de volta para Bonacina fazer seu segundo mandato até dezembro de 2004, tendo como vice, Armindo Guerra. Em seus governos, tinha ao seu lado o filho Carlos Alberto, como secretário da Administração e Finanças.

Durante os dois mandatos focou seu governo na agricultura e na produção do setor primário que chegou a representar 90% do retorno de ICMS do município. Em outras frentes de trabalho, projetou redes de água, construção de redes de energia elétrica, abertura de estradas, investimentos em telefonia e com incentivos para o comércio, sem medir esforços para conseguir a instalação de alguma empresa para ocupar a mão de obra que existia em Pouso Novo. Atuou de forma firme na regularização de terras devolutas e apostava no crescimento do setor de turismo. Deixou muitas obras na comunidade, e contribuiu para a alfabetização de centenas de crianças.

Coronavírus foi fatal

Com a pandemia do coronavírus em franca progressão, Ângelo, junto com a esposa Helena Baiocco Bonacina, 83 anos, manifestou durante entrevista para o repórter Júlio A. Gerhardt, do Jornal O Alto Taquari (edição 15 de maio) a sua preocupação e as medidas de precaução e de isolamento que o casal cumpria. Na oportunidade disse que dividia seu tempo em casa e na chácara na localidade de Forqueta Alta, onde na parte da manhã, após o café, se dirigia ao sítio, onde atuava na preparação da terra para a horta e plantava hortaliças. “Com isto pratico atividades físicas, além de proporcionar saúde e alimentação. Em casa, dedico meu tempo em jogos de carta, assisto TV e leio jornais e livros”, declarou. A esposa Helena disse, na época, que não estranhava ficar em casa. “Sempre fui e sou caseira. Ocupo o tempo na organização da casa e na confecção de peças com crochê e tricô”, contou.

A notícia de que Ângelo, assim como sua esposa e a filha, Maria de Lourdes, 63 anos, que reside com o casal em Pouso Novo, estavam infectados pelo coronavírus surpreendeu a comunidade. Helena e Maria de Loudes continuam internadas na UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado.

Município decreta luto oficial

Assim que tomou conhecimento da morte, o atual prefeito Aloisio Brock decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Ângelo Bonacina. No decreto, o prefeito reforçou a solidariedade à família, aos amigos e população de Pouso Novo pelo falecimento do líder comunitário.

A Amvat na pessoa de seu presidente Celso Kaplan, membros da diretoria e demais prefeitos da região, manifestaram seu pesar. “Nossos sentimentos pela perda do cidadão e político que muito contribuiu para o desenvolvimento de Pouso Novo”, concluiu a nota.

Opiniões de políticos

O Ângelo era uma pessoa que todos gostavam muito. Não tinha inimigos. Era um exemplo.

Prefeito Aloisio Brock

Sempre fui muito bem tratado pelo Ângelo com um bom entendimento, mesmo sendo de partido de oposição.

Vereador Juarez Graebin (PDT)

Foi uma pessoa honesta e exemplar. Muito se aprendeu com ele.

Ex-vice-prefeito Armindo Paludo

Foi um grande líder da comunidade. Pessoa honrada e dedicada que contribuiu muito para Pouso Novo.

Ex-vereadora Ana Lourdes Paludo

O Ângelo foi muito importante para a política de Pouso Novo. Foi um homem que por mais de 60 anos participou de tudo que foi conquistado na educação, igreja e na política.

Ex-prefeito Luiz Buttini

Foi um bom esposo, pai, avô e bisavô. Foi um professor da vida que ensinou conteúdos além da sala de aula. Sempre procurou ensinar com exemplos. Se destacou como líder comunitário com participação em todas as conquistas de Pouso Novo e foi um excelente prefeito. Tinha grande humildade. Mesmo depois de sair da política, continuava visitando pessoas doentes e famílias com problemas. Marcou presença nos bons e maus momentos.

Vice-prefeita Liane Parise Nardino

Era um símbolo. Um pai para Pouso Novo que merece muitos elogios. Nunca pediu nada em troca para fazer o bem. Foi um destaque em várias frentes. Sabia tomar iniciativas e tinha visão.

Ex-vereador Luiz Degasperi

Na vida política existem as bandeiras e a democracia. Jamais se deve misturar o lado da vida pessoal. Tanto ele quanto eu somos destaques em Pouso Novo. Tenho certeza que tudo que ele fez foi pensando em ser o melhor para a comunidade.

Ex-prefeito Adilvo Buffé

Por Alan Dick