O Alto Taquari - Cotidiano

Com as atividades suspensas desde março em função da pandemia do novo coronavírus, a Ecei Professora Rita, do bairro Glória, Arroio do Meio, achou além dos encontros virtuais, uma maneira criativa para famílias, crianças, educadoras e funcionárias se reencontrarem. A escola criou o Drive Thru da Saudade, realizado no sábado, dia 1º, das 13h30min até as 16h30min, com o objetivo de amenizar este sentimento entre todos.

As famílias se deslocaram de carro ou caminhando até a escola, e foram recepcionados pela equipe, devidamente organizada e mantendo as normas de distanciamento social. Toda a ação foi realizada sem que as crianças precisassem sair dos veículos.

No dia foram entregues às crianças cupcakes e, para as famílias, sementes de girassol com uma mensagem de otimismo pelo momento atual se está vivendo e também para que plantem juntamente com a criança. “Ser educadora diante do cenário que estamos vivenciando é um grande desafio. Tivemos que nos adaptar a uma nova forma no processo de ensino aprendizagem e modificar o planejamento pedagógico a fim de encontrar alternativas para envolver, motivar e propiciar o desenvolvimento das crianças e famílias, mesmo que à distância. Diante da realidade da pandemia, temos o desafio de nos reinventar constantemente, para nos mantermos ativos e próximos das famílias. Uma das ações que buscamos para amenizar a distância das nossas crianças, foi proporcionar momentos lúdicos e diferenciados, como os encontros virtuais e o Drive Thru da Saudade, em frente à nossa escola”, explica a diretora Veridiana Frigieri.

A ocasião houve a participação especial da Galinha Maricota e do Palhaço Bino que as crianças já conheciam por meio de vídeos mandados pelo WhatsApp no Grupo de Pais da escola. Essa forma é utilizada para manter o vínculo entre escolas e famílias. “Foi muito gratificante ver nos olhinhos das nossas crianças a alegria de poder rever as educadoras, acompanhadas da personagem Galinha Maricota criada pela Prof. Sibeli e do Palhaço Bino criado pela Prof. Vitória. Ficamos imensamente felizes e agradecidos com a presença das famílias da Ecei Professora Rita na atividade em rever nossas crianças”, finaliza.

Por Alan Dick