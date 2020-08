Geral

O que a cooperativa representa em minha vida?

Stephanie Vieceli Borba (20), recepcionista no Supermercado Dália de Arroio do Meio

Como começou minha trajetória na Dália…

“Sou natural de Porto Alegre e devido ao emprego do meu pai, minha família mudava com frequência de cidade e estado. Tive a oportunidade de morar em Santa Catarina e no Paraná e ainda cultivo muitas amizades que fiz nestes estados. Minha mãe é natural de Nova Bréscia e há cinco anos nos mudamos para Arroio do Meio, onde fixamos residência. No final de 2017 fiquei sabendo através de um familiar que a Dália Alimentos estava contratando pessoas. Levei o currículo e logo fui chamada para a entrevista. Fiquei muito grata por conseguir o meu primeiro emprego com carteira assinada. Trabalho aqui há dois anos e oito meses e minhas primeiras funções foram como caixa e empacotadora. Há alguns meses tive a oportunidade de trabalhar na recepção e fiquei muito feliz com o convite. Neste cargo, auxilio em vários setores e sempre procuro me colocar à disposição para continuar galgando degraus na cooperativa. Considero a Dália Alimentos uma ótima empresa para trabalhar, seja pelo ambiente familiar que cultivamos aqui e pelos inúmeros benefícios que temos, especialmente o prêmio assiduidade. No meu tempo livre gosto muito de passear e estar com o meu namorado e família”

Por Alan Dick