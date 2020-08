Geral

O município de Pouso Novo registrou no fim de semana a segunda morte por causa do coronavírus, com o falecimento de Helena Baiocco Bonacina, 83 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado, há mais de duas semanas, depois de ficar alguns dias hospitalizada em Progresso. Helena, que era esposa do ex-prefeito Ângelo Bonacina, falecido no dia 8 de agosto pela mesma causa, veio a óbito durante a noite do último sábado, sendo enterrada na manhã de domingo, no Cemitério Católico de Pouso Novo, sem que tivesse velório ou acompanhamento popular. Durante um dos mandatos de Ângelo como prefeito, Helena teve destacada atuação na pasta da Saúde e Assistência Social.

Voto de pesar – Na Câmara de Vereadores foi aprovado durante a sessão de quarta-feira um voto de pesar pelo falecimento de Ângelo e Helena Bonacina como forma de reconhecimento por tudo que fizeram pela comunidade de Pouso Novo. Na Tribuna, o vereador Roger Gheno (PDT) lamentou as duas mortes. “Foram duas pessoas de extrema importância para o município. O Ângelo deixou um grande legado na política, como professor e na igreja e a Helena foi uma pessoa formidável e muito bondosa”, disse. Juarez Graebin (PDT) afirmou que Ângelo foi uma pessoa de bem na política e na sociedade e que trabalhou muito na criação do município. Graebin lamentou que por ocasião da morte de um secretário, o prefeito decretou luto oficial por três dias com fechamento da prefeitura e que agora, com a morte de Ângelo, apenas foi decretado luto. “Se antes erraram diante da lei, poderiam errar de novo”, frisou o vereador.

Por Alan Dick