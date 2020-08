O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

No último fim de semana, fãs do Barbarella e o público em geral, foram surpreendidos com o compartilhamento do clipe com uma nova versão do hit Faça Alguém Feliz, composta em 2016. Segundo o líder da banda, Ivo Spohr, foi uma forma de atender a um pedido das rádios, que queriam rodar uma música com a participação dos novos integrantes.

No momento, o Barbarella está finalizando a gravação de uma música inédita que deve ser lançada no próximo fim de semana. Outra notícia que movimentou as redes sociais foi o desligamento do cantor e compositor Edson Leite, que vai se dedicar a um projeto pessoal com banda própria.

Ivo está muito contente com a performance dos novos integrantes, que estão agradando a crítica e os fãs.

Por Alan Dick