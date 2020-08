O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

“Diversidade de pensamento, tons de pele e gênero”, este é o tema da segunda intervenção artística do 1º Concurso Arte na Cidade – Intervenção Artística em Espaços Urbanos, promovido pela Prefeitura de Lajeado, em parceria com o Sesc e a Universidade do Vale do Taquari – Univates. A arte foi produzida pelos irmãos arroio-meenses, Samuel Hergesell e Rafael Hergesell, desde a segunda-feira, no Viaduto Bento Rosa, em Lajeado.

Este foi o segundo ponto da cidade a receber intervenções do concurso. A primeira obra foi realizada na Avenida Alberto Pasqualini, com as artes de Flávia Pozzobon, Lucas Cristiano Baldissera e Maiara Cristina Bauer Leonhardt.

Por Alan Dick