Já está disponível desde ontem, dia 6, o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), no valor máximo de R$6,2 mil, para os cidadãos residentes em Arroio do Meio atingidos pela enchente histórica registrada nos dias 8 e 9 de julho. Arroio do Meio decretou Situação de Emergência no dia 8 de julho. Na semana seguinte à cheia iniciaram os encaminhamentos burocráticos para liberação do auxílio. Mais de 700 casas foram atingidas e 3,8 mil pessoas afetadas pela cheia.

COMO PROCEDER:

• O encaminhamento deve ser realizado pelo Aplicativo FGTS Caixa;

• O cidadão beneficiado deve possuir comprovante de endereço em seu nome, atestando que foi atingido pela cheia;

• Quem precisar atualizar a documentação, deve procurar a Secretaria de Planejamento/prefeitura;

• Quem precisar de auxílio para acesso ou manuseio ao aplicativo, deve procurar o Departamento de Idosos/prefeitura, para orientações.

Por Alan Dick