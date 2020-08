O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Fundada em 2004, a Escola Comunitária de Educação Infantil (Ecei) Professora Rita fica localizada no bairro Glória, Arroio do Meio, atende um total de 98 crianças e conta com 16 funcionárias. São 62 crianças na Etapa Creche, com idades que vão de quatro meses a três anos e 36 na Etapa Pré-escola Nível A, idade de quatro anos e, Nível B, de cinco anos.

A pandemia parece ter virado de cabeça para baixo muitas coisas na vida de todo o mundo. Para as crianças, mexe diretamente em atividades essenciais para o desenvolvimento e aprendizado. Com as aulas suspensas, cabe aos educadores o desafio de se reinventar, de desbravar o território novo da tecnologia e das redes e criar diversas ideias para manter o vínculo e ensinar.

Na Ecei Professora Rita, recentemente, até um drive thru para rever alunos e professores, e diminuir um pouco a saudade, foi realizado (edição 07 de agosto). Foram criados personagens e o WhatsApp tem papel fundamental na comunicação com famílias e pequeninos.

Com o distanciamento, a escola de educação infantil, neste período, continua mantendo o vínculo com as crianças e familiares, porém, de maneira virtual. O lúdico, as brincadeiras recreativas, as atividades de exploração e toda a convivência escolar, agora precisam passar por readaptações. “Na escola, todo momento é presença, nada substitui o momento de estarmos em convívio com as crianças, educadoras e funcionárias, de vivermos as experiências reais do dia a dia, mas agora a experiência é em casa,” explica a diretora, Veridiana Frigieri.

Segundo ela, durante a suspensão, a Ecei tem elaborado estratégias diferentes para o envio de atividades a serem realizadas com o auxílio da família, encontros virtuais com cantigas de roda, vídeos de musicalização e a contação de histórias. Tudo produzido pelas educadoras, o que proporciona uma ampla troca de sentimentos e estímulo aos pequenos.

Salienta que a parceria e a confiança dos pais é primordial para que o educador tenha clareza sobre o que tem sido realizado em casa e de que forma a criança reagiu ao ver os vídeos. “É nestes momentos que os pais registram as atividades, seja das brincadeiras, suas descobertas ou na hora de ir até a cozinha para apresentar novas receitas. Os registros desses momentos em família são enviados para a escola, com intuito de complementação ao portfólio”, detalha, complementando que nessa idade, o mais importante não é a cobrança ou a quantidade de trabalho, mas sim, manter viva a curiosidade e a paixão que a criança tem pelo mundo. “A criança é uma pesquisadora por natureza porque faz pergunta o tempo inteiro. Ela sempre quer saber como as coisas são e como elas funcionam”, finaliza.

Família de Caio Warken

Turma III

“Contamos para o Caio do Drive Thru da Saudades somente no sábado que ele ocorreu, pois sabíamos que ficaria ansioso para chegar a hora de ir ver a escola e as professoras. Então chegou a hora de ir, a saudade era grande. Quando chegou lá e viu todos na frente da escola, até a Galinha Maricota, que só aparecia nos vídeos e o palhaço que ele tanto gosta e admira, ficou emocionado.

Caio ficou muito feliz com os mimos que recebeu, a foto dos colegas e das professoras e logo foi dizendo o nome de todos. O bolo foi devorado e as sementes de girassol, plantadas com muito entusiasmo. Agora é esperar crescer. Foi uma tarde mágica e especial deu para diminuir um pouco a saudade. Obrigado pelo carinho equipe da Escola Professora Rita.”

Veja a matéria completa na edição impressa

Por Alan Dick