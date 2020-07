Agrovale

Para melhor atender seus clientes, em 2021 a Agropecuária Machado situada na rua Padre Anchietta, 1.040 em Encantado, migrará para um novo espaço, passando dos atuais 1.225 metros quadrados para 3 mil metros quadrados de espaço construído. Fundada em 6 de janeiro de 1998, e atualmente com 32 funcionários a agropecuária possui filial em Júlio de Castilhos e atende todo estado do RS, SC e região central do MT.

Entre os diferenciais, está uma ampla variedade de produtos desde a comercialização de itens veterinários a exemplo de vacinas. Também comercializa aditivos; ferramentas elétricas e manuais; linha pet; máquinas e equipamento para jardinagem; produtos e equipamentos para atividade leiteira, suinocultura e avicultura. “Nosso diferencial é o atendimento customizado para as reais necessidades do cliente. Contamos com equipe técnica especializada para diagnosticar e auxiliar na resolução dos principais problemas enfrentados pelo produtor rural, visando sempre a sustentabilidade econômica, financeira e técnica da propriedade. Outro diferencial é o atendimento via plataforma e-comerce, tudo para melhor atender o cliente”, salienta o gerente de negócios, Marcos Turatti.

Por Alan Dick