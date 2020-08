O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Seguem as campanhas para angariar a quantia necessária para o medicamento Zolgensma, para Matteo Schmitz Piccin Jardim, o Teteo. O bebê tem o diagnóstico conjunto de síndrome de Down e AME (Atrofia Muscular Espinhal) Tipo 1 e precisa arrecadar U$2,1 milhões (mais de R$10 milhões) para a compra do medicamento, que não é fabricado aqui no Brasil. Teteo é neto do casal arroio-meense Jorge Luís Schmitz e Cheila Diana Schmitz. A família reside atualmente na região metropolitana. Seus pais são Letícia Schmitz e André Piccin Jardim.

Além de promoções virtuais como a live que reuniu jogadores de futebol e do sorteio do kit da banda Barbarella, ainda estão em andamento a venda dos números para a ação entre amigos que sorteará, entre outros prêmios, um Ônix zero-quilômetro. O custo é de R$50 e o sorteio ocorre dia 26 de dezembro.

Interessados podem adquirir os números com Salete Sebastiany Alves, pelos números (celular), 3727-2052 (residencial) ou 99678-4309 (WhatsApp) e com Maristane Essig, pelo número 98585-9484 (celular/WhatsApp). Há ainda vários pontos de venda no comércio local.

Outra campanha para ajudar Teteo consiste na arrecadação de tampinhas plásticas de garrafas PET e lacres de latinhas. Este material será recolhido no dia 8 de agosto, das 9h às 12h nas lojas Flor de Gabriela e Solar e no CTG Querência do Arroio do Meio.

Em diferentes pontos comerciais das cidades de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro estão sendo colocados os Cofrinhos Solidários, para doações espontâneas, identificados com a foto e a arte da campanha Juntos Pelo Teteo. No Facebook, na página da campanha, é possível acompanhar como está sendo a arrecadação e quanto falta para alcançar o valor pretendido.

Locais de venda da ação entre amigos em Arroio do Meio:

Flor de Gabriela

Kadernus Livraria e Papelaria

Esquina Modas

Kavi Fashion

Via Esporte

Fruteira do Centro

Como doar:

picpay.me@juntospeloteteo

Banrisul

Agência: 0843

C/P: 39.084271.0-6

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 827.070.060-68

Banco Itaú

Agência: 1687

C/P: 54032-6 – 500

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 063.883.190-33

Caixa Econômica Federal

Agência: 3453

C/P: op. 013 – 7717-1

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 063.883.190-33

Banco do Brasil

Agência: 2797-9

C/C: 43636-4

André Piccin Jardim

CPF: 827.070.060-68

Por Alan Dick